El truco de Beyoncé para un maquillaje 'a prueba de conciertos'

Durante un concierto en el que hay que estar en contínuo movimiento e interactuar con el público, es lógico preguntarse cómo hacen las cantantes para lucir 'perfectas' por horas. Lo normal es que con el sudor y el calor, el makeup se caiga o se corra arruinando el beauty look. Pero esto no es un problema para Beyoncé, así lo ha demostrado una y otra vez en sus puestas en escena, en las que no solo deslumbra por sus movimientos y su vestuario sino por su impecable makeup.

La estadounidense tiene el secreto de belleza 'a prueba de shows' y su makeup artist, Sir John, reveló en redes sociales los trucos de los que se valió durante el festival de música Coachella para que su maquillaje durara por horas: “todo se trata de usar capas”, afirmó además para la revista Elle. Así que toma nota, puede que lo tuyo no sea salir al escenario, pero quizás para una noche de baile quieras verte impecable durante horas.

©GettyImages



El makeup artist de Beyoncé reveló los trucos para un makeup de larga duración

Sir John afirma que un truco es empezar por tu rutina de belleza diaria. Si sabes que tendrás un día largo, debes dejar de lado las cremas hidratantes, especialmente si se tiene piel grasa: "Si tu piel está seca, la base tendrá algo a qué aferrase. Incluso la mejor crema del mundo se oxidará y levantará ligeramente la base" explicó. Y si no puedes vivir sin tu moisturizer, usa uno a base de agua.

El siguiente paso es aplicar un primer y base que no contengan mucho aceite. El maquillador sella este paso con polvo. "No uses un heavy pressed powder, sino opta por polvos sueltos. Deseamos que la piel respire. Si la piel no respira, el maquillaje se levantará", contó el afamado maquillista.

©GettyImages



El maquillador de Beyonce reveló que usa sombras en crema y luego tres capas de maquillaje 'para que nada se mueva'

Para las mejillas y ojos, el makeup artist de Beyoncé utiliza el mismo concepto de capas: Primero aplica un blush en crema y encima da un acabado final con blush en polvo. Para los ojos: "Uso sombras creamy y luego coloco encima tres capas de eyeshadow para que nada se mueva". Las cejas también reciben el mismo tratamiento, primero utiliza un lápiz de un tono más claro del de la ceja para definirlas y rellenar los espacios vacíos. Al ser cerosos, los polvos traslúcidos se adhieren a él perfectamente.

Pero si todavía tienes dudas y quieres recrear este look para una ocasión especial, compartimos contigo algunos productos que empleó Sir John para dejar radiante por horas a Queen Bey.

©GettyImages



El makeup de Beyonce aguanta perfecto durante los conciertos y luce fresca y natural

El makeup artist utilizó en el rostro de la cantante, la L’Oréal Paris primer matte formula ($8.48). Para que se mantenga por más tiempo es esencial aplicar un polvo translúcido y una excelente opción que emplea el maquillista es Armani Beauty Loose Powder ($45.00).

La misma recomendación se aplica para que el makeup en los ojos dure más tiempo: es importante aplicar una base. Sir John ha confesado que utiliza NARS’s Smudge Proof Eyeshadow base ($52.95), para lograr que los colores se vean vivos y las sombras se mantengan en su lugar durante más tiempo sin correrse o apagarse.

Para causar un doble impacto en la mirada, el makeup artist mezcla el Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade ($18.00), que es una fórmula cremosa ideal para esculpir y definir el color de las cejas de manera perfecta y precisa; y luego el Glossier Boy Brow in Clear ($28.25) para darles brillo. Luego de aplicar la base en los ojos, el makeup artist suele mezclar eyeliner Dose of Colors Cream Matte Eyeliner in Shady ($19.00), con una sombra oscura y mate: la MAC Cosmetics Eyeshadow in Carbon ($25.38).

©Amazon



El secreto es no utilizar productos con aceite sino en polvo para que no se levante el makeup

Ahora ya puedes poner a prueba los trucos revelados del makeup artist de la estrella de pop y otras celebs como Joan Smalls, Priyanka Chopra o beyonce. Recuerda cuál es la clave: aplicar productos en capas y así tu maquillaje durará todo el tiempo que necesitas durante ese evento tan esperado. ¿Lista para probar?

