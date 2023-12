Khloé Kardashian, Zendaya y accesible tónico facial que las une

Una es una joven estrella del cine y la otra es una de las empresarias más famosas, fashionistas e influenciadoras del espectáculo, pero ¿qué tienen en común Khloé Kardashian y Zendaya? Ambas celebs prefieren un tipo de tónico hecho a base de pétalos de rosa, hamamelis y aloe vera. Te contamos el por qué son fanáticas de esta poderosa combinación:

©Amazon/Getty



Quinn es un limpiador todo en uno, tónico e hidratante a base de rosas, que puede usarse en todo tipo de pieles

Los pétalos de rosa tienen propiedades antibacteriales y antisépticas, lo que es ideal para las pieles con tendencia al acné. humedad y aPromueven la restauración del cutis deshidratado, retienen la portan brillo. Además, el agua de rosas es rica en vitamina C, fundamental para la producción de colágeno y fortalece las células de la piel.

La hamamelis es conocida por sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias e hidratantes, y por favorecer la circulación sanguínea y refrescar la piel. Por su parte, el aloe vera es muy recomendado en el mundo de la cosmética por sus propiedades hidratantes, regenerativas y de protección de la piel.

©Amazon/Getty



Para su rutina nocturna y tras limpiarse con jabón negro africano de la marca Shea Moisture, la protagonista de Euphoria, aplica agua de rosas de Thayers

Mientras que la estrella de Hollywood –según Harper’s Bazaar– prefiere utilizar el Rose Petal Witch Hazel Toner de Thayers ($10.95) por las noches; la protagonista de Keeping Up With The Kardashians ha revelado a Vogue que el Witch Hazel Rose Petal & Aloe Vera Natural Toner for Face & Skin de Quinn’s ($22.29) es un imprescindible de su beauty rutine cada mañana.

Usar un tónico facial es un paso importante en la rutina de skincare, pues además de hidratar y equilibrar el cutis, lo prepara para el tratamiento que va a recibir a continuación al restablecer el pH de la piel tras la limpieza.

