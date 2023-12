¿Qué bases de maquillaje debo llevar según mi edad?

¿Quieres sacarle máximo partido a tu maquillaje? Para lograrlo es necesario utilizar el adecuado y cambiar las técnicas que utilizamos para aplicarlo, según nuestra edad y la madurez de nuestra piel. Recuerda que esta cambia mucho con el tiempo y hay que adaptarse a sus necesidades.

En el caso de las bases, podemos aplicar varios trucos para sacarle el máximo partido y potenciar la belleza de nuestro rostro de forma eficaz. Para ello Eliecer Prince —National Make Up Artist de Guerlain— ha revelado algunos tips a Marie Claire, que podrás poner en práctica en cada etapa de tu dermis.

A los 20: De adentro hacia afuera

Recuerda que a esta edad la mayoría de las mujeres, tienen la piel grasa o mixta. La clave en esta etapa será utilizar bases oil free, matificantes y que controlen los brillos, si es necesario empezar a camuflar pequeñas imperfecciones y mantener a raya a los granos, espinillas y rojeces.

El truco consiste en realizar un trazo vertical con el producto en el centro del rostro, donde se concentran ls imperfecciones para cubrirlas ligeramente e ir difuminando hacia los bordes, para un efecto más natural. Shiseido Dual Balancing Foundation ($40) y Bobbi Brown Skin Foundation SPF15 ($50), son opciones ideales para estos casos.

Los 30 con doble base

Durante esta etapa, también se deben cubrir las imperfecciones y mantener controlados los brillos, para lo cual son necesarias foundations ligeras, fluidas y no comedogénicas. Lo ideal es contar con dos bases de maquillaje. Una en un tono más claro o exacto al tono de la piel para iluminar el rostro y corregir ojeras y otro tono más oscuro para unificar y hacer un contouring con efecto natural. La Roche PosayUnifiance Optic Smoothing Fluide Mat Make-Up ($18) y L'OréalAccord Parfait Fluid ($22.09), podrían ser dos opciones a considerar.

Texturas ultra ligeras a los 40

A partir de los 40 debes apostar por makeups satinados y olvidarse del efecto máscara o de full cobertura cuyo resultado suele sumar años. Las fórmulas deben ser ligeras para aportar naturalidad al rostro y el truco es comenzar a maquillar desde el centro hasta llegar a los bordes del rostro con movimientos delicados que apenas rocen la piel para no recargarla con producto. Elizabeth ArdenPrevage Anti-Aging Foundation Broad Spectrum Sunscreen SPF30 ($65) y CliniqueEven Better Makeup Broad Spectrum SPF15 Foundation ($24.47), son algunas alternativas que puedes contemplar para lograr el objetivo.

A los 50 elige fórmulas multiuso

En este momento, la base no solo será necesaria para obtener buena cobertura y una piel luminosa, sino que el cosmético que elijas debe aportar hidratación y protección. Es por eso, que lo mejor será inclinarse por aquellos productos ricos en activos anti-edad y con cobertura moldeable, dándole a la piel lo que necesita para lograr un aspecto jugoso y fresco. Clarins Extra Firming Foundation SPF15 ($60.77) y Estée LauderDouble Wear ($34.87), pueden ser grandes aliadas.

Un tono más claro a los 60

Sin duda las bases con efecto lifting, serán las más apropiadas para esta etapa, creando un efecto tensor en la piel y haciendo que luzca más joven. De igual manera considera que un tono claro o levemente por debajo del color natural de tu piel, aportará luminosidad y suavizará los rasgos, logrando un efecto rejuvenecedor. Giorgio ArmaniDesigner Lift SPF20 ($85) y VichyLiftactiv Flexiteint ($21.99), pueden resultar ideales.

Así que... ¡Selecciona la base ideal según tu edad! y aplica los trucos que compartimos contigo y verás como tu piel lucirá radiante y luminosa.

