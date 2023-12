Para Jennifer López se trata de amar quien eres, amar tus curvas y tratar de seguir un estilo de vida saludable. Y eso lo heredó de su madre: “Mi mamá me enseñó disciplina y ética de trabajo. No puso mucho énfasis en la belleza física. Siempre se trataba de la persona que eres. Se trata de ser una buena chica. Es algo que siempre me ha acompañado. Mi madre decía que podía hacer cualquier cosa con mi vida. Incluso que podría ser presidente de los Estados Unidos”, aseguró la cantante en entrevista a The Independent.