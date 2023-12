El truco express de Jennifer Lopez para cubrir las raíces

Aceptémoslo, hay momentos en los que por nuestra ajetreada rutina diaria no hemos podido ir a la peluquería a deshacernos de las molestas raíces. Pero tranquila, que serás la vencedora de esta batalla. ¿Tú arma secreta? La tiene el estilista de Jennifer Lopez quien ha hecho público su secreto express para retocar y cubrir las diferencias de tonos en la cabellera de una de sus clientas más especiales. Se trata de un producto de aplicación rápida y sencilla que te hará olvidar este drama beauty. ¿Lista para conocer los detalles?

©@chrisappleton1



El estilista de Jennifer Lopez confía en un indispensable para cubrir las raíces

Chris Appleton, quien también está detrás de los haistyles de Kim Kardashian y Dua Lipa, publicó una imagen en redes sociales donde se le ve retocando las raíces de Jlo. “Siempre las cubro con uno de mis favoritos, el Root Touch Up de Color Wao ($34.5). Lo uso para mezclar extensiones de distintos colores, hacer más tupidas las raíces e incluso crear reflejos”, reveló en la publicación.

¿Qué tiene de especial el indispensable de Appleton?

Primero, el efecto es instantáneo. Con tan solo aplicarlo, las raíces desaparecerán; además cubre las raíces oscuras y grises sin problemas; aunque para las canas, el experto en melenas opta por el Josh Wood Color Blending Brush ($18.49) que aplica sobre el cabello húmedo, como contó a Harper´s Bazaar.

©Color Wow Hair



El producto con efecto flash para cubrir las raíces

El formato del Root Touch Up hace que la aplicación sea más precisa que las fórmulas en spray. Su fórmula es resistente al agua y también lo podrás usar para rellenar partes del cuero cabelludo para crear un efecto de densidad y grosor al instante. Así también lo explicó para Allure, Jen Atkin, estilista de Jessica Alba, Katy Perry y Sofía Vergara.

La experta también dio algunos consejos sobre su uso: “Hago un barrido (con la brocha) alrededor del rostro, y detrás del cuello si hago un moño o una cola de caballo para rellenar zonas menos pobladas, así el cabello se ve más grueso especialmente en fotos”.

¡Pero, cuidado! Ten en cuenta que a diferencia de los tintes de peluquería o aquellos que compras en el drugstore –permanentes o semipermantes–, el efecto de este producto no es tan duradero, es más bien una solución momentánea que te sacará de apuros.

©@chisappleton1



El producto es ideal para melenas con destellos dorados

Como dato extra, te contamos que además de Appleton y Atkin, otro estilista tampoco se resistió a los efectos del Root Touch Up. Michael Canalé, colorista de Jennifer Aniston, le contó a Page Six Style que este producto es una excelente opción si no te atreves a aplicarte tu misma el tinte. Ahora cuentas con la solución rápida y fácil recomendada por los estilistas más top. Olvídate de las raíces y gana la batalla con tu nueva arma secreta ¡en segundos!

