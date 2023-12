Cantante, empresaria, actriz, diseñadora… ¿Qué no ha hecho Jennifer Lopez? Y como madre de dos niños, también nos preguntamos en qué tiempo se dedica a esculpir su cuerpo. La clave para lograr el sitio que ha alcanzado parece ser la disciplina. Y los resultados están a la vista.

JLo afirma que no es una fanática del ejercicio ni de las dietas, pero reconoce que son la combinación adecuada para lograr mantenerse en forma y, a sus 50 años, sus abdominales parecen los de una chica de 20. Una buena alimentación contribuye a conservar los nutrientes que requiere la piel, para regenerarse. Por supuesto, no olvida el protector solar, un secreto que no debemos pasar por alto.