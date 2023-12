Blake Lively antes y después de 'Gossip Girl': ¿Qué ha cambiado en su maquillaje?

Con el tiempo y la experiencia, es normal que nuestros gustos y posibilidades a la hora de maquillarnos cambien, y más aun si se está en el negocio del showbiz. Es por eso que Kristofer Buckle, makeup artist de Blake Lively, ha revelado cómo se ha transformado el maquillaje de la celeb con el pasar de los años frente a las cámaras.

La actriz se dio a conocer por interpretar al personaje de Serena Van Der Woodsen en la serie Gossip Girl, en la que resaltó por sus rasgos físicos y estilo. Sin embargo, sus inclinaciones de maquillaje han cambiado desde entonces.

©GettyImages



Blake Lively es amante de explorar las distintas opciones cuando de maquillaje se trata

Antes

Hace aproximadamente diez años, la actriz apostaba por un makeup muy producido, con pestañas, contorno y labios sobredimensionados. Es por eso que su maquillador –en entrevista a Allure– explicaba que "cuando Blake era nueva en el negocio, estaba muy entusiasmada con la exploración del maquillaje. Ella quería todas las campanas y silbatos…". Además, utilizaba máscara negra para destacar sus ojos.

©GettyImages



Antes, la actriz apostaba por un makeup más producido

Después

Aunque las pestañas han sido siempre su prioridad, ha recurrido a distintas formas para realzar su mirada lo largo de los años. Es por ello que Buckle reconoce que “ahora, queremos adoptar el mismo enfoque para enfatizar sus ojos, pero lo hacemos contrastando las pestañas con una sombra iridiscente porque eso es más moderno”. Utilizar rímel marrón en lugar de negro ha sido otro de los trucos para acentuar sutilmente las eyelashes. Sin duda, Lively prefiere que su aspecto sea mucho más suave y natural hoy en día, excepto cuando se trata de un evento especial, donde se pueden acentuar más algunos rasgos.

©GettyImages



Actualmente la celeb prefiere un aspecto más natural y moderno

Cosméticos favoritos

El maquillador de la celeb asegura que con los cosméticos de su propia línea consigue un súper natural look para Blake. Son la Kristofer Buckle Triplicity Foundation Stick ($44) en color Medium Warm, una base 3 en 1 que prepara la piel, proporcionando una cobertura perfecta con acabado mate natural; el polvo Kristofer Buckle Warming Powder ($35) en ambos tonos, Light y Deep, para agregar calidez y dimensión al rostro; el iluminador en crema y en polvo Kristofer Buckle Light Enhancing Duo ($38), ideal para resaltar sutilmente la nariz y los pómulos, y el Kristofer Buckle Cashmere Slip Longwear Lipstick ($18) color Bardot, lo mejor para lucir un tono rosa natural.

©Kristofer Buckle



Algunos de los cosméticos favoritos de la actriz son de la línea de su maquillador

Otras propuestas

Puedes considerar otras opciones como: L'Oreal Paris Makeup Infallible Up to 24HR Pro-Glow Foundation ($8.40), Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder ($7.99), Maybelline FaceStudio Master Storbing Stick Illuminating Highlighter ($8.99) y NYX Professional Makeup Lip Lingerie Liquid Lipstick ($6.10), y lograr un aspecto impecable como el de la celeb, pues su makeup artits asegura que "no es quisquillosa con lo que le ponga en la cara. Podría ser de $2 o $ 100", por lo que también ha utilizado productos de drugstore para sus beauty looks.

