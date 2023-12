Si cuando peinas tu cabello, no le encuentras forma y que las puntas no están en su mejor momento… ¡alerta beauty! Es un claro indicador de requieres un cambio de look lo antes posible. Ya sea que quieras mantener tu largo o dar un cambio radical a tu melena, te presentamos cinco opciones que son tendencia entre las famosas y que podrán servirte de inspiración para esta temporada. ¡Echa un vistazo y elige tu favorito!