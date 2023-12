El seductor ‘beauty look’ borgoña de Sofía Vergara en cuatro pasos

¡Como extraído de una seductora copa de vino! Así fue el outfit de Sofia Vergara en la red carpet de los Golden Globes. La piel de la actriz lució increíble con su Dolce & Gabanna vinotinto strapless para destacar un precioso escote.

Pero el punto perfecto de ‘añejamiento’ sin duda fue un maquillaje completamente a juego donde reinó el tono borgoña, uno de los más trendys para esta temporada. Por suerte, Quinn Murphy, creador del beauty look, compartió en redes sociales el paso a paso con el que logró que cientos de flashes al unísino retrataran a su cotizada clienta:

©GettyImages



Los labios a juego con el vestido son la clave de este beauty look

La clave estuvo en sus labios color borgoña muy bien definidos, voluminosos y de acabado mate. Para lograrlo, el maquillador los preparó previamente aplicando el Buxom’s Power-Full Lip Scrub in Dragon Fruit ($18), un exfoliante con aroma tropical que elimina suavemente la piel muerta de los labios, mientras los nutre con aceite de semilla de papaya. Este paso es fundamental si deseas lucir labios sedosos como los de la famosa colombiana.

Para delinearlos, el maquillador usó el Buxom’s Plumpline Lip Liner ($18) en Undercover antes de aplicar en todos los labios el Buxom’s Full-Force Lipstick ($25) en Dolly Dreamer.

©@sofiavergara



Para lucir labios más sedosos, exfólialos antes de maquillarlos

Para el resto del look, el makeup artist continúo con la idea de un estilo monocromático –también visto en otras celebs como Margot Robbie – destacando su ojos con smokey eye en tono marrón y de aspecto oxidado, específicamente la Here's My Number ($15), pestañas muy bien definidas y mejillas en tono berry gracias al Wanderlust Blush in Goa ($22); ambos productos también de Buxom’s.

Repite este mantra: labios a juego con el color de tu vestido, con acabado mate, perfectamente delineados y con aspecto aterciopelado son la clave para lograr este maquillaje digno de red carpet. ¿Lista para recrearlo?

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.