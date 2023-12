Geraldine Bazán y sus secretos de belleza para lucir cuerpazo tras dos embarazos

Geraldine Bazán ha dejado a más de uno impactado con las fotografías que comparte en las redes sociales, en las que no sólo muestra lo feliz que se siente rodeada de sus seres más queridos, sino que presume su diminuta cintura y un vientre plano. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de esa envidiable figura? Ella misma lo revela.

©@geraldinebazan



Geraldine Bazán adora ir al mar, desde donde presume su mini cintura

"Pues bueno secretos, creo que no hay secretos. Creo que la forma de estar bien, sana física y mentalmente que creo que es lo más importante, es comer sanamente, comer balanceadamente. Con eso no me refiero a una dieta", contó en una entrevista a People en Español.

Al no someterse a dietas rígidas, la actriz mexicana explicó que no se priva de ningún alimento. "Como de todo, pero no lo como todos los días", dijo sobre sus hábitos alimenticios. Además, explicó que cada persona sabe exactamente cuáles son los alimentos que podrían afectarles físicamente.

©@geraldinebazan



Geraldine Bazán es mamá de dos lindas niñas: Elissa Marie y Alexa Miranda

Haberse convertido en mamá ayudó a Geraldine a recuperar un metabolismo rápido, que por años parecía haberse alentado y que le generó varias libras de más. "A partir de que fui mamá definitivamente mi cuerpo cambió. Mi metabolismo cambió radicalmente", contó.

Una rutina de ejercicio que complementa su alimentación

Aunque su metabolismo es rápido y lleva una rutina de ejercicio que le ayuda a tener más músculo -o de lo contrario se vería muy delgada-, Geraldine Bazán también sabe cuándo detenerse con ciertos alimentos.

©@geraldinebazan



La actriz lleva una dieta balanceada a la par de ejercicios enfocados en sus propias metas

"Si me malpaso y me la paso comiendo galletas o antojitos mexicanos o de cualquier lado, claro que empieza a apretar la ropa o donde no tenías lonjita, empieza a salir", explicó.



