5 indispensables trucos para que tu manicura dure más tiempo

Si existe un momento de crisis en el mundo beauty, es cuando tu manicure se desconcha a pocas horas de haberla realizado. Desde luego, una excelente opción para evitar el mal rato es recurrir a las pinturas semi-permanentes que te darán tranquilidad hasta por tres semanas, sin embargo, esta opción requiere visitar el salón tanto para aplicarla como para removerla, sin contar que su precio es mucho más elevado que el de una tradicional. Así que si eres de las que prefiere pintarse las uñas en casa, este artículo es para ti. Te contamos cinco trucos que no deberás dejar de aplicar para que el color dure mucho más tiempo:

Una manicure perfecta hecha en casa sí es posible

1. Uñas impecables

Antes de empezar, es importantísimo que tus uñas estén bien limpias. Si las tenías pintadas, remueve el viejo esmalte en su totalidad. Y si están al natural, igualmente debes velar porque estén prístinas. De hecho, tras limarlas, lávalas con agua y jabón para eliminar cualquier residuo o sucio que puedas tener.

2. Hidrátalas

Los aceites o cremas ricas en vitamina E te ayudarán a mantener las cutículas hidratadas y prevenir que se agriete el esmalte. Puedes optar por hacerte un pequeño masaje con aceite de oliva, almendras o jojoba antes de proceder con la manicura.

Cada detalle cuenta. Sigue estos consejos y alarga la vida de tu manicure

3. Momento de pintarlas

Antes de aplicar tu esmalte favorito, usa un base coat que te ayudará a emparejar la superficie de la uña, a que la pintura se adhiera mejor y por ende dure más tiempo. A la hora de aplicar el esmalte ten en cuenta que mientras más espeso sea, las probabilidades de quedrarse, desconcharse y abombarse serán mayores. Así que como tip adicional, te contamos que aquellos de secado rápido suelen ser más ligeros.

En cuento a las capas, se recomienda que sean dos muy delgadas. Si optas por tonalidades pasteles o neón –que son de difícil cobertura– aplica una pre capa de color blanco para evitar tener que repasar más de dos veces y ¡recuerda!: antes de aplicar una segunda capa, espera a que la primera se haya secado un poco.

Para evitar las burbujas, no agites el envase de arriba hacia abajo, muévelo de izquierda a derecha entre tus manos

Otro dato importante para evitar burbujas y desconchados, es que en vez de agitar el envase, lo coloques entre tus manos y lo muevas de izquierda a derecha. Si lo agitas fuertemente de arriba a abjo —como suele ser costumbre— el aire que hay en el interior del envase se mezcla con el producto y salen burbujas que luego se quedan en nuestras uñas. Y esto no termina aquí; cuando pintes, hazlo también en el borde que sobresale de tu uña, es decir el extremo opuesto a la cutícula, es allí donde generalmente comienza a astillarse el color.

4. Aplica Top Coat de secado rápido

Este producto hará que el encanto en tus uñas permanezca por más tiempo. Se trata de una capa fina de barniz transparente, que le dará mucho brillo al acabado y lo más importante las protegerá de tropiezos y rayones. Tras dos días de haberte pintado las uñas, refuerza con otra capa de top coat de secado rápido.

Pinta tus uñas incluso hasta el borde lateral

5. ¡No las expongas!

La vida continúa, tus actividades no deberán paralizarse porque tienes uñas hermosas, pero todo tiene su límite. Por amor a tu manicura, no destapes latas, usa un pañuelo, cuchara o pide ayuda. Y para lavar, no olvides utilizar guantes.

Con estos sencillos consejos, tu manicure podrá durar hasta más de una semana, pero recuerda, cada uno de ellos es indispensable para garantizar el éxito. ¡Suerte!

