Maquillaje monocromático, la tendencia con la que Margot Robbie deslumbró

Un escote en V cortesía de Chanel debe lucirse con un beauty look de altura. Y en el caso de Margot Robbie, logró una combinación que traspasó a la mismísima atmósfera. ¡Embelesados! Así quedaron sus fans al ver pasear a la actriz en la red carpet del estreno de Once Upon a Time in Hollywood, donde comparte pantalla con los guapísimos Leonardo Di Caprio y Brat Pitt.

La también nominada al Óscar deslumbró con un maquillaje monocromático en tonos terracota a cargo de la makeup artistPati Dubroff, quien se enfocó en resaltar al máximo la mirada de su afamada clienta. La maquilladora aplicó las sombras por todo el párpado hasta rozar las cejas para enmarcar muy bien los ojos. Los labios, a juego con este arriesgado color, fueron el toque final. ¿Más detalles sobre la tendencia? Te los contamos.

©GettyImages



El maquillaje monocromático se destaca por la misma gama de tonos en mejillas ojos y labios

Un solo tono para tu makeup

Para empezar, es importante que sepas la clave detrás del maquillaje monocromático. Se trata simplemente de llevar gamas de colores similares en tus ojos, labios y mejillas. Este look, digno de los años 70, luce increíble con ojos bien marcados y pestañas abundantes. Para lograrlo, prepara previamente tu piel con una hidratante e incluso mezclando la base junto con unas gotitas de sérum iluminador.

Luego, aplica un toque de blush en las mejillas y fíjate muy bien en el color que usaste, pues este será tu gran indicador para escoger el labial y las sombras que aplicarás posteriormente.

Para los ojos, prepara los párpados con un primer y, con tu paleta de sombras bien definida, aplica el color de tu maquillaje en el párpado móvil y difumina muy bien especialmente cuando estés cercana a la zona de las cejas. Lo siguiente será un delineado delicado, casi imperceptible para definir la mirada sutilmente.

©GettyImages



Resaltar muy bien las mejillas será un elección acertada para llevar este estilo de maquillaje

Ahora aplica varias capas de máscara en tus pestañas para alargarlas y darles volumen. Para cerrar con broche de oro, no olvides escoger un tono de labial que esté acorde con el blush y sombra y voilá, tu maquillaje al estilo Margot Robbie estará listo.

Los productos que se usaron en el look

Dubroff, compartió en redes sociales un listado de los productos que hicieron posible esta increíble apuesta. Al igual que su impecable vestido blanco de gaza, la casa Chanel fue la escogida para el maquillaje.

La profesional del makeup usó el Soleil Tan y el Duo Bronze Et Lumiere Clair para la piel, así como la Ombre Premiere Gloss Solaire en los ojos y para los labios el Rouge Coco Flash 66 Pulse. ¿Lista para aventurarte y lucir un solo tono en tu próximo maquillaje?

