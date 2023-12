El secreto para unas maxi pestañas a lo Margot Robbie

La mítica Sharon Tate que hizo reír a millones por sus papeles televisivos en los años 60, y que luego fue nominada a los Golden Globes por su rol en el filme Valley of the Dolls, regresa a la gran pantalla gracias a la aplaudible interpretación de Margot Robbie en la película de Quentin Tarantino.

La actriz, quien nos ha sabido deslumbrar con sus maquillajes en tonos terracota durante la gira promocional de Once Upon a Time in Hollywood, también lo hizo con sus largas, voluminosas y bien marcadas pestañas que deja ver durante todo el filme que, sin duda, es un fiel homenaje al característico makeup look de Tate –el usual en la época–. Pero ¿cómo lo hizo posible? Te contamos los detalles.

©Getty Images



Margot Robbie usó un producto especial para emular las pestañas de Sharon Tate

Heba Thorisdotter, responsable del departamento de maquillaje del filme confesó -en una entrevista para Byrdie- los detalles y secretos para la ‘reencarnación’ de Sharon Tate. "Para la alfombra roja, estás creando un look para el actor en particular, que puede ser cualquier cosa que dure un par de horas, pero no un look, como en las películas, donde tenemos que investigar mucho, como por ejemplo quién era esa persona, tanto en su profesión como en el día a día”.

Y en este último aspecto se enfocó la makeup artist y buscó recrear los looks más tenues de Sharon Tate en el rostro de Robbie. En el caso específico de las eyelashes, explicó que no utilizó postizas. Aplicó un suero de crecimiento en las pestañas de la celeb para fomentar su crecimiento y que se vieran más largas. "Margot lo usó en casa para hacer crecer sus pestañas", explicó.

©Dermstore



El secreto de Margot Robbie para emular las pestañas de Tate

Elaborado por Talika, el Lipocils Expert Eyelash Conditioning Gel ($59), utiliza ingredientes naturales para regalarle un aspecto saludable a las pestañas. La marca explica, que han comprobado que en tan solo 28 días, mejora la apariencia, longitud y grosor.

Lo ideal es aplicarlo todas las mañanas (antes del maquillaje) y usando la punta suave del aplicador en la raíz de las pestañas, luego usando el cepillo de rímel a lo largo de todas las pestañas. ¿Lista para intentarlo y lograr unas pestañas dignas de Sharon Tate?

©Getty Images



El maquillaje de Margot sin duda ha sido un fiel homenaje al característico makeup look de Sharon Tate

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.