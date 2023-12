Los trucos de Joan Smalls para ‘esculpir’ su rostro

"Las modelos también tienen granitos", confesó Joan Smalls. Y no solo eso, en su caso, también debe lidiar con una pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Esta afamada modelo, imagen de Estée Lauder, reveló para Vogue todos sus makeup tricks para hacerle frente a cualquier imperfección en su rostro.

Mostrándose divertida, accesible y hasta con los mismos problemas de piel que cualquier otra chica, la celeb contó las técnicas que ha aprendido a lo largo de los años. “Mucha gente no lo sabe, pero yo me maquillo sola muchas veces. He estado maquillándome desde los 13 años”, suficiente experiencia ¿cierto? Así que presta mucha atención, te detallaremos el paso a paso de Joan para esculpir su rostro.

©@joansmalls



Joan Smalls suele maquillarse ella misma

La modelo comienza su rutina de maquillaje por las eyebrows. Le encanta rellenarlas –incluida su cicatriz–, pero no mucho, pues no es fanática de unas cejas demasiado marcadas. Por tal razón, usa un lápiz más claro que su color natural. “Últimamente estoy en la onda de rellenarlas por arriba y por abajo pero no en el centro”, explica. ¿La razón? Le gusta un acabado natural y que se vean los ‘pelillos’.

Luego, le toca el turno a la base, que aplica con un beauty blender —previamente humedecido— alrededor de todo su rostro dando ligeros golpecitos. Cuando toca el delineado, traza un medio cat eye con lápiz. Para sellarlo, se vale del liquid eyeliner. Con una mirada lista para rugir, procede a aplicar corrector, mezclándolo con un poco de base con tonalidades amarillas para que armonice con su color de piel y además la ayuda a iluminar.

©@sirjohnofficial



A la modelo le encanta un toque felino en su mirada

Entre risas, bromea con su tonificado brazo “¿Ven este músculo? Lo tengo porque difumino muy bien” y continúa, "…tengo pómulos realmente altos, así que no necesito tanto contorno",refiriéndose a su particular técnica como un proceso de esculpir.

El highlighter lo aplica en puntos estratégicos. A lo largo del hueso de la ceja, bajando por el puente de la nariz y en el arco de cupido. Le sigue el bronzer en sus pómulos y sobre los labios tiene algo muy importante qué decir: “A nadie le gustan los labios resecos, así que hagan a todos un favor y usen chapstick o lipbalm”.

©@joansmalls



Los labios nude son parte de su técnica beauty

Para darle un efecto curvo a sus pestañas, se ayuda con un rizador y declara su preferencia por aplicar el rímel tanto en las pestañas de arriba como las de abajo. Otro de sus secretos, es añadir un pequeño toque de luz en el lagrimal y resalta la mirada con delineador negro.

“Un truco que uso, es que como tendemos a pestañear al delinear los ojos, y salen lágrimas, lo que hago es delinear por dentro del párpado superior, y si se corre un poco, corrijo con el color que usé para contornear la nariz y pómulos”.

El toque final y muy chic, se lo da sus labios nude, que los marca muy bien justo en el arco de cupido para que el acabado sea perfecto y ¡voilá! El maquillaje de Joan Smalls está listo. ¿Quieres intentarlo en casa?

