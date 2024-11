La Reina Letizia muestra su lado más humano y llora con los damnificados de Valencia

En un acto de solidaridad y ante la sorpresa de los habitantes de la provincia de Valencia, este domingo, los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, arribaron a una de las zonas más afectadas por la catástrofe natural denominada DANA, que devastó la provincia, el pasado 29 de octubre, día en que, en cuestión de horas, la región de Paiporta, quedó bajo el agua. Los monarcas arribaron en una comitiva, en la que también iba el presidente del país, Pedro Sánchez y Carlos Arturo Mazón, presidente de la generalidad valenciana. Dando lecciones de humanidad, el Rey y la Reina caminaron por la calles desoladas, en las que tuvieron la oportunidad de conversar con varios damnificados, a quienes les prometieron ayuda inmediata.

De la tensión a la lágrimas

La visita de las autoridades y de la monarquía española causó revuelo entre los pobladores, que se acercaron para exigir ayuda para las personas que lo perdieron todo y para aquellas que siguen en la búsqueda de un familiar desaparecido. Lo que comenzó como un recorrido lleno de tensión, debido al caos que se vive en la zona, poco a poco fue convirtiéndose en una visita en la que, como nunca, los Reyes escucharon frente a frente, las necesidades del pueblo.

Con la convicción de llevar a la ciudadanía calma, los Reyes recorrieron varias partes de la localidad, pese a la inconformidad que, en un inicio, mostraron los afectados. Pacientes y dispuestos a escuchar a los damnificados, se detuvieron para consolar y enterarse del estado en el que se encuentra la provincia, donde todavía es imposible cuantificar los daños.

Los Reyes al servicio del pueblo

Como pocas veces, la Reina Letizia, se olvidó de todos los protocolos, abrazó y consoló a las personas que se acercaron a ella para contarle sus historias de sobrevivencia. La monarca se vio tan afectada que, incluso, se le vio llorar, ante el gran daño que provocó esta situación en la región, donde todavía no se ha hecho oficial la cifra de víctimas mortales, debido a que hay zonas en las que el agua todavía no ha sido retirada.

Tanto Letizia, como su esposo, se mostraron muy interesados en ayudar, así lo contó un ciudadano que logró conversar con el Rey: "Yo me he acercado al Rey, porque delante de él había un guardia real que no me dejaba pasar y le he dicho: 'Yo al rey no le voy a hacer ningún daño, solamente voy a hablar con él', el Rey ha escuchado eso y ha dicho: 'Dejen pasar a esta caballero' y el Rey me ha cogido las manos y le he dicho: 'Usted, como capitán general ordene el estado de alarma, sólo el ejercito puede solucionar esto' y él ha dicho: 'Vamos a hacer todo lo que podamos hacer, pero no los vamos a abandonar'", comentó un poblador en entrevista con la ABC.

Los Reyes olvidan los protocolos

Con este gesto, los Reyes intentaron reconfortar a las personas que han tenido que enfrentar la tragedia y, en medio de los gritos de protestas, que algunas personas emitieron en contra de la comitiva, decidieron quedarse en la zona y poco a poco, fueron transformando este momento de tensión, en uno de empatía, en el que la población se sintió con la confianza de acercarse para hacerles sus peticiones.

Entre lodo y tierra, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, dieron muestra de su compromiso y se permitieron conocer a fondo la situación que, lamentablemente, está afectando en este momento otras zonas de España, como Barcelona, que ha comenzado a sufrir inundaciones por el mismo fenómeno.