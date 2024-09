La princesa Kate prepara una linda sorpresa para la próxima Navidad

A inicios de este mes, la princesa Kate anunció que había concluido su tratamiento quimioterapia, y se mostró entusiasmada por reanudar sus deberes reales en cuanto le fuera posible. Días después, sostuvo su primera reunión de trabajo en el Castillo de Windsor, dejando ver su disposición para retomar sus funciones mientras se recupera por completo. Ahora, se ha revelado que la Princesa de Gales se está preparando para un emocionante compromiso para los días de Navidad.

© Getty Images La princesa Kate sostuvo su primera reunión de trabajo en meses.

Como cada año, la princesa Kate encabezará el concierto de villancicos Together at Christmas, un evento que se ha convertido ya en una tradición. Si bien no se ha hecho un anuncio oficial al respecto, sí se dio a conocer por medio de la Circular de la Corte, que la esposa del príncipe William había tenido una reunión privada el pasado 24 de septiembre.

“La Princesa de Gales, Patrona conjunta de la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales, celebró esta mañana una reunión en el Castillo de Windsor”, indicaba el registro oficial de los compromisos reales.

© Getty Images El príncipe William, la princesa Kate y sus hijos en el servicio de villancicos en la Abadía de Westminster, en 2023.

De acuerdo con nuestra revista hermana HELLO!, se entiende que la Princesa de Gales estuvo acompañada por miembros de su equipo y representantes de la Fundación Real para discutir los planes para su servicio de villancicos, el cual se llevará a cabo a finales de este año en la Abadía de Westminster.

Se trata de la cuarta ocasión que Kate encabece de este evento festivo, el cual se prevé será televisado nuevamente por la cadena británica ITV en la víspera de Navidad. Fue en 2021 cuando la entonces duquesa Cambridge debutó como anfitriona en este concierto sorprendiendo a todos con su primera actuación pública de piano. Estuvo acompañada de Tom Walker, quien interpretó For Those Who Can't Be Here.

Desde aquel momento, este concierto se ha convertido en un acontecimiento obligado en el calendario real. El evento usualmente cuenta con la asistencia de diversas celebridades y su recaudación se destina a varias organizaciones benéficas locales.

Decidida a retomar sus funciones

En el mensaje que compartió a inicios de mes por medio de un emotivo video junto a su familia, la princesa Kate expresó su ilusión por reanudar sus deberes. “Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo continuar tomando cada día como viene”, comentó. “Sin embargo, estoy deseando volver al trabajo y emprender algunos compromisos públicos más en los próximos meses cuando pueda. A pesar de todo lo que ha pasado, entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida”, expresó.

© Will Warr / Getty Images Los príncipes de Gales compartieron un emotivo video familiar con las buenas noticias sobre la salud de la princesa Kate.

De acuerdo con nuestra publicación hermana HELLO!, al parecer la princesa Kate emprenderá un programa de trabajo ligero a partir de ahora y hasta el fin de año. Además de reuniones privadas, esto también incluirá algunos compromisos públicos durante los próximos meses como parte de su regreso gradual a las funciones públicas.

Se ha mencionado que la Princesa de Gales, aparentemente, también se está preparando para aparecer junto a la familia real en el servicio anual del Día del Recuerdo, que se realizará el próximo 11 de noviembre en el Cenotafio de Whitehall. Esta podría ser la siguiente aparición pública de Kate, luego de su participación en la final de Wimbledon el pasado 14 de julio.