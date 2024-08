Meghan Markle y el príncipe Harry hablan de su hija Lilibet durante el último día de su visita a Colombia

Los últimos cuatro días han sido muy especiales para Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes han recorrido Colombia con la intención de acercarse a su cultura y su gente, y también de promover el trabajo de su fundación Archwell. A lo largo de estos días, hemos visto a la pareja unirse a un sinfín de actividades e incluso hablar español, además de visitar algunas escuelas y ser testigos de algunas presentaciones de las tradiciones y música de las distintas ciudades que han visitado. Para cerrar su visita a este país, los Duques de Sussex se han trasladado hasta Cali, en donde han sido parte de un conversatorio con algunas mujres afrodescendientes, una oportunidad en la que Meghan compartió algunas anécdotas sobre su hija menor, la princesa Lilibet, y la forma en la que a su corta edad ha encontrado su propia voz.

© Getty Images Los Duques de Sussex convivieron con los pantelistas del Foro en el que participaron

Los Duques de Sussex iniciaron su cuarto día de actividades uniéndose al Foro 'Mujeres Afro y Poder' en el Teatro Municipal del Valle del Cauca, en Cali, un instante en el que estuvieron acompañados de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Ahí, Meghan y Harry fueron recibidos con una presentación musical de un grupo afrocolombiano, así como con actuaciones de algunos panelistas con canciones folklóricas y rap.

© Getty Images Harry y Meghan disfrutaron al máximo de las presentaciones musicales de los panelistas

Como era de esperarse, Meghan se unió a los panelistas, pero antes saludó a los presentes en español, para posteriormente hablar sobre el trabajo de la Fundación Archwell y de los nuevos proyectos que promueven a través de esta iniciativa, como lo es la Red de Padres. "Muy buenas tardes, me gustaría empezar en español", expresó la Duquesa, mientras el auditorio la ovacionaba. "Estamos en este país mi marido y yo, y puedo sentir este abrazo de Colombia que es increíble, así que muchas gracias. La cultura, la historia... Todo ha sido como un sueño en este viaje", añadió. Sin embargo, Meghan no pudo evitar sentirse insegura hablando español, por lo que no dudó en disculparse con los presentes: "Perdonar si mi español no es perfecto, porque lo aprendí hace veinte años en Argentina".

Video Relacionado

La participación de Meghan continuó en inglés, ahora hablando de su hija Lilibet, y la forma en la que ha encontrado su propia voz. "A los tres años, ella encontró su voz", contó la exactriz al revelar la forma en la que ha alentado a su pequeña a ser independiente. Y agregó: "Y estamos muy orgullosos de eso porque así es como... van a crear un ambiente muy diferente al que crecimos".

El divertido momento de Meghan con sus compañeras del panel

Sin duda alguna, la Duquesa de Sussex mostró su lado más empático cuando en medio del conversatorio con otras mujeres, se levantó de su asiento y se acercó a la orilla del escenario para prender un ventilador que precisamente daba hacia sus compañeras del panel, provocando las risas de los presentes cuando en español dijo que las mujeres presentes necesitaban un poco de aire fresco.