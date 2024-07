¿La princesa Kate entregará o no el trofeo en Wimbledon? Esto es lo que se sabe

El próximo 14 de julio se llevará a cabo la final de Wimbledon 2024, en coincidencia con otros dos importantes eventos deportivos. No solo los apasionados del tenis están pendientes del encuentro que se disputará en el All England Club, sino también todos aquellos que han seguido de cerca las noticias sobre la princesa Kate, pues es ella quien por tradición se encarga de entregar la copa al ganador. Con la fecha cada vez más próxima, se ha dado a conocer que otro miembro de la realeza británica podría asumir la tarea.

De acuerdo con The Telegraph Sport, Birgitte, la duquesa de Gloucester, es una posible candidata para sustituir a la princesa Kate para cumplir con sus deberes en la entrega de la copa en Wimbledon.

La esposa del príncipe Richard, duque de Gloucester y primo de la fallecida reina Isabel II, recibió el pasado mes de junio la importante Orden de la Jarretera por orden del rey Carlos III. Se trata de la orden de caballería más antigua e importante del Reino Unido. Esta es una de las razones por las que sería una opción ideal para realizar la tarea encomendada originalmente a la Princesa de Gales. Se sabe que la duquesa es además una gran aficionada al tenis.

La princesa Kate es patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), en cuyas pistas se disputa el torneo, y es quien tradicionalmente entrega el trofeo al campeón de Wimbledon. Sin embargo, hasta ahora el Palacio de Kensington no ha confirmado su participación en el evento. La esposa del príncipe William, quien reapareció en público el mes pasado durante el Trooping the Colour, se encuentra en tratamiento contra el cáncer, y si bien ella declaró el mes pasado que espera unirse “a algunos compromisos públicos durante el verano”, también admitió que “como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos”.

¿Qué han dicho los organizadores del torneo?

Debbie Jevans, presidenta del AELTC, dijo que “se mantienen flexibles” sobre quién hará la entrega del trofeo si es que la princesa Kate no puede hacerlo: “Tenemos la esperanza de que la Princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del Club, pero su salud y recuperación son la prioridad”, dijo en entrevista a Telegraph Sport hace unas semanas. “No lo sabemos. Lo único que hemos dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible”, agregó.

Jevans dijo además que hasta ese momento no tenía ningún plan B en caso de que Kate no pudiera acudir a Wimbledon. “No sé quién presentaría los trofeos como alternativa. Eso es algo que consideraremos más adelante si fuera necesario. Nos mantenemos flexibles. Cuando sepamos algo, pensaremos qué es lo que debemos hacer”, dijo.