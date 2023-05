La gran noche de Harry y Meghan en Nueva York terminó en una ‘persecución automovilística casi catastrófica’

Tras su fugaz y comentada participación en la coronación de su padre, el príncipe Harry se dejó ver de nuevo en público este 16 de mayo. Y la ocasión no era para menos, pues su esposa Meghan Markle fue reconocida en una gala de premios celebrada en Nueva York. Sin embargo, lo que la pareja no esperaba, es que esa velada, en la que también estuvo presente Doria Ragland, madre de la duquesa, terminaría en una persecución automovilística a manos de algunos paparazzi.

La velada de los Sessex terminó en una persecución automovilística

De acuerdo a nuestra revista hermana HELLO! en su edición británica, que cita al portavoz de la pareja, los duques de Sussex y la señora Ragland se vieron involucrados en un incidente luego de que Meghan recibiera el premio Woman of Vision en la gala anual de la Ms. Foundation for Women la noche de este 16 de mayo.

“Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la Sra. Ragland estuvieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi muy agresivos”, indica el comunicado.

La pareja no anticipaba el desenlace de la velada

“Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales de la policía de Nueva York”, continúa. “Si bien ser una figura pública conlleva un nivel de interés del público, nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie”, agrega el posicionamiento público.

Según detalla HELLO! la persecución involucró seis vehículos con vidrios polarizados, en los que viajaban personas no identificadas “que conducían imprudentemente y ponían en peligro al convoy y a todos los que los rodeaban”. De acuerdo a este reporte, dichos conductores habrían cometido varias faltas al reglamento de tránsito, incluidas el conducir por la acera, pasarse los semáforos en rojo y bloquear un vehículo en movimiento para tomar fotografías mientras hablaban por teléfono.

“Si bien los involucrados fueron confrontados por policías uniformados en múltiples ocasiones, continuaron la persecución; y hay imágenes tomadas de la seguridad junto con otras pruebas para respaldar estas acusaciones”, apunta el medio británico.

Doria Ragland acompañó a su hija y a su yerno en NY

Una noche especial antes del percance

Previo a este desenlace, la pareja había sido captada muy sonriente por numerosos fotógrafos a su llegada al Ziegfeld Ballroom, recinto que albergó la gala en la que Meghan fue premiada. La duquesa recibió el galardón de manos de la reconocida activista y cofundadora de Ms Foundation, Gloria Steinem.

Meghan, asistió al evento luciendo guapísima en un vestido strapless color dorado, con escote corazón, detalles cut-out al frente y falda recta de largo midi. Para complementar este atuendo, usó unas sandalias doradas de Tom Ford y un bolso clutch del mismo tono. En cuanto a joyería, usó pulseras Cartier de oro y pendientes de aro de J Crew. La duquesa confió en su belleza natural y optó por un maquillaje muy suave destacando sus ojos, así como un peinado con melena suelta peinada de lado.

Meghan lució muy guapa en su gran noche

