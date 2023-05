El invitado más inesperado a la coronación de Carlos III: El exesposo de la reina Camilla

Faltan solo unos días para uno de los eventos históricos más importantes de la era moderna: la coronación del rey Carlos III y la reina Camilla. Poco a poco se han ido desvelando más detalles sobre el evento solemne, como los invitados que acompañarán a la pareja real en su gran momento. Recientemente se dio a conocer que el exmarido de la reina consorte, Andrew Parker Bowles estará entre los dos mil invitados el próximo 6 de mayo, en la Abadía de Westminster Londres.

El rey Carlos y la reina Camilla serán coronados el 6 de mayo

El diario británico The Times dio a conocer la sorprendente noticia de la presencia de Parker Bowles en la coronación. Con este gesto, la reina consorte deja claro que tiene una relación cordial y respetuosa con su primer marido, además de que con el tiempo han crecido como familia, pues comparten cinco nietos. De hecho, tres de sus nietos serán pajes en la coronación, junto con el príncipe George.

Camilla y Andrew en el día de su boda, el 4 de julio de 1973 en la Real Capilla Militar en St. James.

La invitación a Parker Bowles ha llamado la atención, pues Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés y quien es muy cercana a la Familia Real, no fue invitada a la coronación, esto a pesar de vivir en Royal Lodge, en Windsor y compartir el mismo techo con su exmarido.

La vida de Andrew y Camilla

Andrew Parker Bowles y Camilla se casaron en 1973 y tienen dos hijos, Tom Parker Bowles y Laura Lopes. Estuvieron casados hasta 1995 (22 años); tiempo después cada uno rehízo su vida. Él contrajo matrimonio en 1996 con Rosemary Pitman, quien falleció en 2010. En tanto, Camilla se casó el 9 de abril de 2005 con el entonces príncipe Carlos.

Tom Parker Bowles, el hijo mayor de la expareja, es escritor y crítico gastronómico británico. Tom es padre de dos chicos, Lola Parker Bowles y Freddy Parker Bowles. Desde hace un tiempo está divorciado de Sarah Parker, la madre de su hijos. En cuanto a Laura Lopes, se sabe que es conservadora de museos y está casada con Harry Lopes. Tienen tres hijos: Eliza y los mellizos Louis y Gus.

Laura y Tom, los hijos de Camilla y Andrew

Podría pensarse que entre Camilla y su ex hay una relación tensa, sin embargo, no hay nada de eso. Una fuente cercana a ambos contó a The Times que la reina Camilla y su ex están muy unidos y que “almuerzan juntos con frecuencia y él siempre está ahí”.