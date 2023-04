Estefanía de Mónaco debuta como abuela: nació la bebé de su hijo Louis Ducruet

La familia Grimaldi crece, pues ha llegado un nuevo miembro, el cual además ha convertido a Estefanía de Mónaco —hija menor de Raniero III y Grace Kelly— en abuela. Este martes 4 de abril, Louis Ducruet, el primogénito de la princesa, y su esposa Marie (Chevallier, de soltera) le dieron la bienvenida a su primera hija, una nena que ha llegado poco antes de que sus padres celebren su cuarto aniversario de bodas.

©@marieducruet



Louis y Marie Ducruet se casaron hace casi 4 años

Fue Alberto II, príncipe soberano de Mónaco, quien ha confirmado esta buena nueva. “Mi sobrino Louis Ducruet y su esposa Marie tienen la alegría de ser padres de una niña” , expresó en un evento celebrado en el Auditorio Rainiero III. Muy cerca de él se encontraba presente Camille Gottlieb, hermana menor del nuevo papá, quien seguramente también está feliz en su debut de tía.

Hasta ahora se desconoce el nombre de esta royal baby, lo que sí es que con su nacimiento, ya se ha hecho de un lugar en la línea de sucesión al trono monegasco, ocupando el puesto 16, por encima de su tía Pauline Ducruet.

©GettyImages



Fue el príncipe Alberto quien anunció el nacimiento

Si bien tanto Louis como Marie Ducruet tienen cuentas públicas de redes sociales, e incluso compartieron distintos momentos de su dulce espera en sus perfiles de Instagram, hasta ahora no ha compartido la buena nueva del nacimiento de su hija. Sin embargo, no sería de sorprender que sea en esta plataforma donde presenten oficialmente a su bebé.

“Tengo suerte, no he tenido náuseas, he podido irme de vacaciones y todo el mundo me cuida mucho, tanto en el trabajo como en casa”, confesaba Marie en la Fight Aids Cup Gala 2023. La esposa del primogénito de princesa Estefanía vive junto a su esposo en Mónaco, donde trabaja como jefa de marketing del resort Monte-Carlos Société des Bains de Mer. Louis Ducruet, por su parte, se desempeña como presidente de la federación deportiva del Principado.

©@marieducruet



A diferencia de otras parejas de la realeza, Louis y Marie son abiertos en redes sociales

La historia de Louis y Marie

Louis — hijo del fugaz matrimonio de Estefanía con Daniel Ducruet — se casó con Marie el 26 de julio de 2019 luego de siete años de noviazgo. Primero se realizó una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Mónaco y al día siguiente, se llevó a cabo el acto religioso en la Catedral del Principado, lugar en el que, 63 años antes, se casaron sus abuelos, el príncipe Rainiero y Grace Kelly.

A diferencia de los integrantes de otras casas reales, el futuro padre es muy abierto en redes sociales respecto a su vida personal. En su Instagram suele compartir fotos junto a su esposa y su inseparable mascota; desde sus viajes por el mundo, hasta sus celebraciones familiares como cumpleaños y Navidad.

©@louisducruet



Louis Ducruet y Marie Chevallier