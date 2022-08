Lady Di, a 25 años del trágico accidente, médico revela: ‘Me siento responsable de sus últimos momentos’

Frederic Mailliez no estaba solo, al área del accidente se habían acercado decenas de paparazzi y curiosos que sabían más sobre las personas dentro del auto. “Alguien detrás de mí me dijo que las víctimas hablaban inglés, así que comencé a hablar inglés, le dije que era médico y llamé a la ambulancia. Traté de consolarla”, dijo el francés, quien empezaba a darse cuenta de los flashes que intentaban captar tantas imágenes fueran posibles. “No me impidieron tener acceso a las víctimas... No les pedí ayuda, pero no interfirieron con mi trabajo”.

Los intentos por salvar la vida de Lady Di

En minutos llegaron los bomberos y ambulancias. Al lograr sacarla del auto, la madre del príncipe William y el príncipe Harry sufrió un paro cardiaco. Los socorristas lograron sacarla de aquella crisis para llevarla de inmediato al Hospital de la Pitié-Salpêtrière, en donde a pesar de los esfuerzos y una cirugía de emergencia, no lograron salvar la vida de Lady Di. Tan sólo tenía 36 años.

Cuando Frederic Mailliez se enteró de quién era la mujer que había ayudado, lejos de sentirse orgulloso se llenó de preguntas y remordimientos. “Fue un gran impacto saber que ella era la princesa Diana y que murió”, dijo. Y reveló que se hizo todo tipo de preguntas: “¿Hice todo lo que pude para salvarla? ¿Hice correctamente mi trabajo?“.

Con el tiempo buscó respuestas y consultó a sus profesores al igual que a la policía. Sin embargo, el accidente había dejado serias heridas en Diana.

A pesar de todo, Mailliez aún recuerda aquella noche cada vez que pasa por el lugar.