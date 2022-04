La reina Isabel no estará presente en el servicio religioso del domingo de Pascua

De acuerdo con los reportes, la reina Isabel no se unirá a los otros miembros de la familia real en el servicio religioso del domingo de Pascua. PEOPLE ha confirmado que Su Majestad no acudirá al servicio del 17 de abril en la capilla de St. George. Sin embargo, una fuente comentó a dicho medio que la monarca de 95 años ha tenido la oportunidad de unirse a este tipo de ceremonias en línea, cuando no puede estar de forma presencial.

El año pasado, HELLO! reportó que la Reina y su esposo, el príncipe Felipe, quien falleció menos de una semana después, celebraron el domingo de Pascua en privado en el Castillo de Windsor.

La Reina también se ausentó en el servicio religioso del jueves de Semana Santa. Previamente, el Palacio de Buckingham anunció que Su Majestad sería representada por su hijo mayor, el príncipe Carlos y su nuera, la Duquesa de Cornualles. El mes pasado, la reina Isabel se unió a los miembros de la familia real en el servicio en honor a su fallecido esposo, el Duque de Edimburgo, en la Abadía de Westminster.