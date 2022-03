¿Por qué la media hermana de Meghan Markle la está demandando?

Meghan Markle está siendo demandada por su media hermana, Samantha Markle. TMZ informó el jueves que la hermana de la duquesa de Sussex la está demandando por difamación.

En documentos judiciales obtenidos por Page Six, Samantha afirmó que Meghan hizo “declaraciones falsas y maliciosas” durante su entrevista de 2021 con Oprah Winfrey.

La presentación, según Page Six, establece: “La implicación difamatoria es que la demandante no tenía ninguna relación con su hermana Meghan, eran prácticamente extraños y que la demandante ha creado una carrera lucrativa vendiendo historias falsas a los tabloides y programas de televisión cuando ella no sabe nada sobre la infancia de la acusada”.

Samantha acusó la actriz de Suits de mentir sobre la última vez que se vieron y cuando Samantha cambió su apellido a Markle. “La última vez que vi [a Samantha] debe haber sido hace al menos 18, 19 años, y antes de eso, 10 años”, dijo la duquesa durante la entrevista, que obtuvo una nominación al Emmy el año pasado. “Cambió su apellido de nuevo a Markle, creo que tenía poco más de 50 años en ese momento, solo cuando comencé a salir con Harry. Así que creo que eso dice suficiente”.

La media hermana de la duquesa también alegó que Meghan afirmó falsamente que “ella esencialmente se crió a sí misma desde la pobreza virtual” y que Meghan mintió sobre ella y su padre, Thomas Markle para que “no pudieran interferir o contradecir la narrativa falsa y la historia de vida del cuento de hada inventada por Meghan”.

El abogado de la duquesa, Michael Kump, calificó la demanda de “absurda”. En una declaración a TMZ, el abogado dijo: “Esta demanda sin fundamento y absurda es solo la continuación de un patrón de comportamiento perturbador. Le daremos la atención mínima necesaria, que es todo lo que se merece”.