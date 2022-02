¿Quién cuida de la reina Isabel en su aislamiento por COVID-19?

Debido a su positivo a coronavirus, la reina Isabel se encuentra aislada en el Castillo de Windsor. De acuerdo con los reportes de nuestra revista hermana HELLO!, la monarca de 95 años está al cuidado del profesor Sir Huw Thomas, quien está a cargo de todo lo relacionado con la parte médica dentro del Palacio, además de ser el doctor personal de la Reina desde 2014.

©GettyImages



La reina Isabel dio positivo a COVID el pasado domingo

El año pasado, Thomas fue nombrado como caballero después de haber sido recibido la Insignia de Caballero Comandante de la Real Orden Victoriana, en una ceremonia donde la abuela de los príncipes William y Harry, destacó los servicios que le ha brindado a lo largo de los años.

Sir Huw, quien también es profesor de gastroenterología genética en el departamento de cirugía y cáncer del Imperial College London, ha hablado en ocasiones anteriores de lo agradecido que se siente por el reconocimiento a su trabajo con la Familia Real.

Ante el Imperial College London en el día de su nombramiento como caballero, el reconocido doctor habló sobre su labor dentro de una de las monarquías más antiguas e importantes del mundo. “Han sido un par de años muy ocupados en este rol, así que me siento muy agradecido de ser reconocido por mi servicio hasta la fecha”. Agregó: “Te conviertes en parte de esta organización y te conviertes en el médico personal de las personas principales que la integran, que son pacientes como otros pacientes. Con la pandemia, la prioridad del staff médico era tratar de asegurarse de que las personas bajo su cuidado se mantuvieran seguras“.

©GettyImages



La monarca está en buenas manos gracias a su doctor, quien la ha atendido de forma personal desde 2014

El periódico El Tiempo indica que Huw Thomas se graduó del Trinity College, Cambridge y The London Hospital. Tiene una formación en gastroenterología y medicina general en The London, The Royal Free, St Mary’s y St Mark’s Hospitals en Londres. Además, cuenta con un doctorado en genética molecular del cáncer colorrectal en The Imperial Cancer Research Fund, es gastroenterólogo consultor en St Mary’s Hospital London y maestro de genética gastrointestinal en Imperial College London y St Mark’s Hospital.

El profesor Sir Huw también se ha visto involucrado en el nacimiento de algunos de los royals más jóvenes de la familia. Formó parte del equipo que asistió a la Duquesa de Cambridge cuando dio a luz a la princesa Charlotte en 2015 y en 2018, con el príncipe Louis en el St Mary’s Hospital, Paddington, junto al cirujano y ginecólogo Guy Thorpe-Beeston, y el consultor y ginecólogo Alan Farthing, mismo que atiende a la Reina.

Problemas de salud

Las preocupaciones por el estado físico de la Reina se remontan a octubre de 2021, cuando tuvo su primer ingreso hospitalario en ocho años. Es probable que haya sido el profesor Sir Huw quien aconsejó a la jefa de Estado que se tomara las cosas con calma después de que se sometiera a unas pruebas preliminares en el Hospital King Edward VII el 20 de octubre de 2021.

©GettyImages



En los útlimos meses, la Reina ha presentado algunos probelemas de salud

Semanas después, en noviembre, un esguince en la espalda le impidió asistir al servicio dominical del Remembrance Day, por lo que se vio obligada a retirarse de último minuto.

Tras el diagnóstico de coronavirus de la Reina, el Palacio de Buckingham ha dicho que la monarca está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, y que se espera que pueda continuar con tareas sencillas desde el Castillo de Windsor durante los próximos días.