La reina Isabel retira títulos militares a su hijo, el príncipe Andrés

Horas después de que se diera a conocer la decisión de un juez en Nueva York de no archivar el caso en contra del príncipe Andrés por los supuestos abusos cometidos contra Virginia Giuffre, la Casa Real se ha pronunciado acerca del hijo de la reina Isabel y el fallecido Duque de Edimburgo. A través de un comunicado oficial se reveló la decisión de la Reina de remover a su hijo sus títulos militares, además de apartarlo de sus patronatos reales. El mensaje dice lo siguiente: “Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la Reina. El Duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública y defiende este caso como ciudadano privado”.

El príncipe Andrés enfrenta las acusaciones por haber abusado supuestamente de Virginia Giuffre cuando ella era menor de edad

Para el duque de York no pinta un buen 2022. Tal y como lo indica nuestra edición hermana HELLO!, Andrés no podrá volver a usar su condición de Alteza Real, ni sus títulos militares, algo que podría ser un duro golpe para el Duque, ya que dedicó gran parte de su vida a la Marina británica, para la cual sirvió por más de 20 años.

Desde muy joven, el padre de Beatriz y Eugenia de York empezó a recibir instrucción militar. Debido a sus logros en la unidad de helicópteros Walfare Instructors y la academia Camberley y su servicio para la Marina Británica , logró el título del mejor piloto de la Real Estación de Aire Naval en 1981 y consiguió el grado de comandante.

En el comunicado autorizado por la reina Isabel, también se ha estipulado que Andrés llevará su caso como un ciudadano común y no como un miembro de la realeza. En caso de no llegar a un acuerdo con Virginia Giuffre –quien lo demandó por abusar de ella cuando era menor de edad—el Príncipe podría ir a juicio.

Giuffre ha asegurado que el noveno en la línea de sucesión al trono británico abusó de ella cuando era menor de edad y que estos supuestos actos se habrían llevado a cabo en la casa que la socialité Ghislaine Maxwell (pareja del empresario Jeffrey Epstein) tenía en Londres, así como en las residencias que Epstein poseía en Nueva York y en la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes. Maxwell fue acusada a finales de diciembre del 2021 de varios delitos, entre los que destaca el más grave de todos; tráfico sexual de menores.