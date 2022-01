La princesa Marta Luisa de Noruega juega con el filtro de una app, ¡y este es el resultado!

La princesa Marta Luisa de Noruega probablemente es la primera royal en jugar públicamente con los filtros de las redes sociales. Ni Beatriz de York, ni Magdalena de Suecia –unas de las royals que tienen perfil de Instagram—se han atrevido a jugar con los famosos filtros de la app, pero Marta Luisa de Noruega ya lo hizo, y ha causado las carcajadas de sus fans, quienes celebran su buen humor.

©@im_marthalouise



La princesa Marta Luisa de Noruega tiene su perfil personal de Instagram

Recientemente, la hija de los reyes Harald V y Sonia de Noruega compartió en su perfil personal @ iam_marthalouise un curioso video en el que muestra su rosto lleno con bótox y aumentos en los labios. Junto al video, Marta Luisa escribió: “Too much??? 🤭😂🤭😂 (¿Es demasiado?)”. El video tiene más de 7 mil reproducciones y cientos de comentarios por parte de sus fieles seguidores. Incluso algunas royals como Tessy de Luxemburgo –quien estuvo casada con el príncipe Luis—comentó el video con unos emojis: “😂😂😂”.

Su novio, el chamán Durek Verrett también reaccionó al post de Marta Luisa y escribió: “I love you the way you are 😍 (Te amo así como eres)”, a lo que la princesa de 50 años contestó: “awwww. That’s my man! 😍 (¡Ese es mi hombre!).