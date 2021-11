Meghan Markle y el tierno problema que enfrenta con su hija, Lilibet Diana

Meghan Markle y el príncipe Harry no podrían estar más plenos en su rol como padres ahora que tienen en casa a su segunda hija, Lilibet Diana. La pequeña de cinco meses llegó a completar la familia convirtiéndose en la hermanita menor de Archie Harrison; sin embargo, los orgullosos padres no han hecho tantas publicaciones de la nieta de la princesa Diana como el público quisiera. Feliz en su vida familiar, Meghan emocionó a sus fans con una actualización sobre cómo son las cosas en su hogar ahora que son cuatro, una linda charla que tuvo como invitada a The Ellen Show.

©Ellen Tube





La Duquesa de Sussex confirmó que a su hijita ya le empiezan a salir los dientes. Si bien es un hecho completamente natural, suele ser incómodo para los bebés y muy desesperante para las mamás que no saben cómo clamar los síntomas. Pero antes de que pidiera ayuda al público para aliviar el dolor de su hija, Ellen replicó con su característico sentido del humor: “Tequila, para cualquier cosa”.

Meghan encontró divertida la sugerencia y dijo: “Esa es la tía Ellen”. Entre ambas hay una buena amistad no sólo por sus carreras, sino porque son vecinas desde que Markle y el príncipe Harry se separaron de las actividades de la Corona Británica en busca de una vida diferente, situándose en Monecito, California.

La divertida anécdota de Meghan Markle

Esta visita a los estudios de Warnes Bros. fue muy diferente a como Meghan recordaba la llegada a los sets una década atrás. Divertida, comentó cómo en ese entonces el personal de seguridad la veía y le decía: “¡Rómpete una pierna! Ojalá te den el papel”, sobre las audiciones que tenía en busca de hacer realidad su sueño como actriz.

Meghan, quien vistió una blusa blanca de manga larga y pantalón negro, también recordó el peculiar auto en el que se transportaba. “Dejó de funcionar la llave del lado del conductor. No podías entrar. Me estacionaba en la parte de hasta atrás, y después de las audiciones abría la cajuela y me metía por ahí hasta mi asiento”, dijo entre risas.