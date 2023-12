La princesa Charlene finalmente se reúne con sus hijos y Alberto de Mónaco en África

¡Juntos de nuevo! La princesa Charlotte está encantada de finalmente poder estar con su esposo, el príncipe Alberto y sus hijos, el príncipe Jacques y la princesa Gabriella. A través de su cuenta de Instagram, Charlene compartió en las primeras horas de este miércoles unas imágenes en las que aparece con su familia en África. “Estoy encantada de tener a mi familia conmigo ❤️(Gabriella decidido hacerse un corte de pelo ella sola!!)”, escribió en la descripción de las tiernas fotografías. “Perdón mi Bella, intenté lo mejor para arreglarlo 🙈 📷 Christian Sperka”

En otro post, Charlene compartió unas fotos en las que aparece muy cercana a su marido. El mes pasado la pareja celebró su 10° aniversario de bodas, en medio de rumores de una posible crisis. Sin embargo, con estas imágenes parece que Charlene y Alberto ponen fin a las especulaciones. Una fuente cercana a ellos dijo a PEOPLE que la familia real monegasca, se encuentra de vacaciones desde el pasado de agosto en la región de Kwa-Zulu Natal.

A principios de este mes, el Palacio de Mónaco anunció que el príncipe y sus gemelos de seis años se reunirían con Charlotte, luego de su reciente operación el pasado 13 de agosto, la cual duró cerca de cuatro horas. En el comunicado del Palacio se leía lo siguiente: “Su Alteza Real el príncipe Alberto y sus hijos, el príncipe Jacques y la princesa Gabriela, se reunieran con la princesa Charlene en su periodo de convalecencia”.

Previamente, Charlene había dicho a la conductora de radio Mandy Wiener, de South Africa Radio 702, que sus hijos la visitarían en África, donde se estaba recuperando de una severa infección. “Este es el período más largo que he estado más lejos de Europa y de mis hijos” destacó la princesa.

La exatleta olímpica explicó que inicialmente, estaría en África por un período de 10 a 12 días en un evento para promover el fin de la caza furtiva de rinocerontes. “Desafortunadamente, tuve un problema en los oídos, y me enteré a través de los doctores que tenía una infección en los senos nasales y que era bastante grave. Así que me está tomando algo de tiempo abordar este problema que estoy enfrentando”, dijo.

En julio, la princesa Charlene admitió a Channel24: “Ha sido un momento difícil para mí. Extraño muchísimo a mi esposo y mis hijos”. Agregó: “Lo que ha sido extremadamente difícil para mí fue cuando mi equipo médico me indicó que no podía regresar a casa para mi décimo aniversario de bodas. Alberto es mi roca y mi fuerza y sin su amor y apoyo no habría podido superar este doloroso momento”.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.