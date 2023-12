Esta es la razón por la que el príncipe Carlos no estará en el homenaje a Diana de Gales

A pesar de las diferencias que tienen hoy en día, este 1° de julio los príncipes William y Harry se reunirán en el homenaje a su madre, el cual tendrá lugar en los jardines del Palacio de Kensington. Este emotivo evento coincide con el día en que la princesa Diana hubiera cumplido 60 años. De acuerdo con los organizadores, el Duque de Cambridge y el Duque de Sussex serán los encargados de presidir el homenaje, además de desvelar una estatua en honor a su fallecida mare, quien perdió la vida el 31 de agosto de 1997. Debido a la pandemia, la lista de invitados se ha visto reducida e incluso, se sabe que el príncipe Carlos no estará presente en el acto por este motivo y otras razones más.

©GettyImages



La princesa Diana y Carlos de Gales estuvieron casados por 15 años

Según HELLO! , nuestra revista hermana, hasta hace unos días, los hijos de Diana y Carlos querían invitar a unas 100 personas, entre las que figuraban amigos y colaboradores cercanos a la fallecida princesa. Sin embargo, por las medidas de restricción por la pandemia, este listado se ha tenido que modificar y tan solo acudirán William y Harry, además de algunos familiares Spencer y los miembros del comité de la estatua, el escultor Ian Rank-Broadley, y el diseñador de jardines Pip Morrison.

©GettyImages



William y Harry presidirán el homenaje a su madre, el cual se llevará a cabo en los jardines del Palacio de Kensington

Sobre la ausencia del príncipe Carlos, un amigo cercano a él ha confirmado al periódico The Times que su asistencia al homenaje podría “reabrir viejas heridas” y traerle recuerdos que le hicieran sentir ”infeliz, triste y arrepentido”. Agregó que para el hijo mayor de la reina Isabel, este episodio en su vida “Le resulta terriblemente difícil”.

William y Harry, ¿podrán retomar su relación de hermanos?

Aunque el funeral del príncipe Felipe podría haber abierto una puerta a la reconciliación entre ellos, parece que eso está muy lejos de suceder. Durante los ´últimos meses, sus roces se han acentuado aún más luego de la entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey, en marzo pasado.

©GettyImages



La relación entre William y Harry se vio muy fracturada luego de la entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey

El historiador Robert Lacey, gran conocedor de la Casa Real británica compartió que Harry tiene toda la intención de acercarse de nuevo a su hermano. “Harry les ha dicho a sus amigos que le gustaría reconciliarse, pero creo que, para que eso suceda, William necesita estar seguro de que no van a dar más entrevistas“, comentó Robert Lacey a HELLO! “Debe recuperar la confianza, ya que no se puede llegar a una reconciliación a menos de que puedan discutir las cosas en privado”.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...