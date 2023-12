El príncipe Harry visitará Reino Unido en solitario

En 2017, se acordó la creación de una estatua de la Princesa Diana, se trata de un monumento que enorgullece a una de las royals que ha marcado la historia de Reino Unido. El acto oficial se realizará el próximo día 1 de julio con motivo del que hubiese sido el 60 cumpleaños de la recordada princesa, es por ello que sus hijos, el príncipe Harry y el príncipe William no pueden faltar a este emotivo acto. La ceremonia tendrá lugar en los jardines del palacio de Kensington y será la primera vez que veremos a Harry en su tierra natal tras haber sido padre por segunda vez.

El príncipe Harry regresa a Reino Unido con motivo de una celebración en honor a a su madre

Una vez más Meghan Markle no podrá asistir a Reino Unido, puesto que acaba de ser mamá de la pequeñan Lili hace apenas un par de semanas y no es aconsejable que viaje aún. La última vez que el príncipe Harry viajó a Inglaterra fue para asistir al funeral del duque de Edimburgo; no obstante, la duquesa no le pudo acompañar debido a su embarazo. Es por ello y por la pandemia que la duquesa de Sussex lleva más de un año, desde marzo del año pasado, sin realizar ningún viaje junto a su esposo a Reino Unido.

Meghan Markle no viajará a Reino Unido con su marido

La última aparición en público de Meghan en Reino Unido

Desde que los duques de Sussex renunciaron a sus deberes reales para la corona británica y realizaron su mudanza a California, apenas hemos visto veces contadas a estos en Reino Unido. De hecho, fue a principios de marzo del año pasado cuando vimos a Meghan Markle pisar tierras europeas por última vez. La duquesa apareció en el palacio de Westminster para el servicio de Commonwealth. No sabremos cuándo será su próximo reencuentro con la familia del príncipe Harry, quizás cuando la pequeña Lili sea un poco más grande.

