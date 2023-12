El príncipe Harry revela que una de las primeras palabras de Archie lo entristeció ‘profundamente’

El príncipe Harry reveló que uno de sus más anhelos más grandes es que la princesa Diana hubiera podido conocer a su hijo, el pequeño Archie Harrison. A pesar de que la princesa de Gales no tuvo la oportunidad ver crecer a sus hijos, y mucho menos ver a sus nietos, una de las primeras palabras de Archie está sumamente ligada a su abuela paterna.

©Getty Images





“Tengo una fotografía de ella (la fallecida princesa Diana) en su habitación y esa fue una de las primeras palabras que él dijo, además de ‘mamá’, ‘papá’, él dijo ‘abuela’, ‘abuela Diana’”, compartió el Duque de Sussex en su participación en el nuevo documental The Me You Can’t See de Apple TV+. Harry agregó, “Es la cosa más duce, pero al mismo tiempo, me hace entristecer profundamente porque ella debería de estar aquí”.

Meghan Markle y Harry recibieron a su primer hijo, Archie, en mayo de 2019 y dentro de poco, pasarán a ser una familia de cuatro integrantes, ya que este verano esperan la llegada de su hija. “Desearía que hubiera conocido a Meghan. Desearía que ella estuviera cerca para Archie”, expresó Harry sobre su madre en el documental de salud mental, en el cual se muestra a Archie en una reciente imagen en un columpio.

©Getty Images



El Duque de Sussex desearía que su madre, quien falleció en 1997, hubiera podido conocer a su hijo Archie

Mientras que ‘mamá’, ‘papá’ y ‘abuela’ estuvieron entre las primeras palabras de su hijo, su nuevo vocabulario está formado por palabras y frases como “hidrátate” y “conduce con cuidado”. A inicios de este año, Harry reveló a James Corden que la primera palabra de su hijo fue ‘cocodrilo’.

“Mi hijo tiene ahora un año y medio. Él está como fuera de control. Él tiene la personalidad más asombrosa”, contó el Duque a James durante un episodio de The Late Late Show, que se transmitió en febrero. “Él ya esta juntando de tres a cuatro palabras y ya está cantando canciones”.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...