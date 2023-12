La reina Isabel y Kate Middleton podrían usar estas joyas para honrar al príncipe Felipe en su funeral

La Familia Real Inglesa se prepara para dar el último adiós al príncipe Felipe, quien falleció el viernes 9 de abril en el Castillo de Windsor. Su funeral se llevará a cabo este sábado y su esposa, la reina Isabel, junto a la duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, honrarán la memoria del Duque de Edimburgo con su elección de joyas.

Los servicios funerarios del príncipe Felipe se realizarán este sábado

Mientras las especulaciones sobre la ceremonia y los asistentes siguen recorriendo las redes sociales, se sabe que la familia no descartará sus tradiciones para mostrar su respeto por la partida del Príncipe. En cuanto al protocolo de vestimenta de las mujeres de la realeza, nuestra publicación hermana, HELLO! UK charló con Bethan Holt, director de noticias y moda en The Telegraph para explicar la elección de éste día.

“Hay una larga historia en cuanto se refiere al protocolo de vestimenta de luto. La reina Victoria mantuvo las prendas negras 40 años después del fallecimiento de su esposo, el príncipe Alberto”, explicó.

“Este es el primer funeral real de la era de Internet, así que creo que la atención se centrará en el respeto y un guiño a la tradición, pero con algunos toques personales que simbolizan la vida de la reina y el príncipe Felipe juntos: estarán al tanto de los millones de personas que sintonizan para ver el funeral de todo el mundo”, comentó.

La reina Isabel usó el broche Diamond Clematis para anunciar su compromiso con el príncipe Felipe

“Podríamos ver a la reina elegir el broche Diamond Clematis que usó cuando se anunció su compromiso o el brazalete que Philip diseñó para ella como regalo de bodas con diamantes de la colección de su madre”, detalló.

“Mientras tanto, la duquesa de Cambridge podría optar por los pendientes de perlas que ha tenido en préstamo a largo plazo de la reina como señal de lealtad”.

Kate Middleton podría optar por un par de aretes que la reina le ha prestado desde hace tiempo

Al recordar los eventos similares a los que se enfrentó la reina Isabel, como los funerales de su hermana Margaret, la Reina Madre y la Princesa Diana, usó su collar de perlas a juego con aretes durante el día. Para cada servició agregó un broche diferente, por lo que la predicción de Bethan Holt podría ser acertada.

