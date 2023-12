¿Meghan Markle y Harry regresarán a Reino Unido para los funerales del príncipe Felipe?

Tras el fallecimiento del príncipe Felipe, la familia real se prepara para los funerales y ha surgido uno de los grandes cuestionamientos: si el príncipe Harry regresara a Reino Unido junto a Meghan Markle para darle el último adiós a su abuelo. El deceso del Duque de Edimburgo se da a poco más de un mes de la transmisión de la entrevista que Harry y Meghan ofrecieron a Oprah Winfrey. En esa conversación con Oprah, la pareja aseguró tener una buena relación con la reina y el príncipe; incluso Meghan contó que llamó por teléfono a la monarca tras saber del deterioro de la salud de su esposo.

Una fuente cercana a la pareja aseguró que Harry haría lo necesario para viajar a Reino Unido y estar con su familia tras el deceso de su abuelo

De regresar al Reino Unido para los funerales de su abuelo, esta sería la primera vez que Harry pisa Reino Unido desde marzo de 2020, cuando él y Meghan Markle decidieron dejar sus deberes con la familia real. Tras el anuncio de su salida, la pareja se estableció en Canadá y posteriormente se asentó en California, donde fijaron su residencia al lado de su hijo Archie Harrison, de un año. Podría ser que el hermano menor del príncipe William haga este regreso a Reino Unido en solitario, debido a la condición de Meghan Markle, quien está a la espera de su segundo hijo con Harry.

Meghan Markle y el príncipe Harry viven en Estados Unidos desde el año pasado

Una fuente cercana a la familia comentó al Daily Mail que el nieto de la reina Isabel hará lo necesario para reunirse con sus seres queridos. “Harry hará todo lo posible para volver al Reino Unido y estar con su familia”, indicó. “No querrá nada más que estar allí para su familia, y en particular para su abuela, durante este terrible momento”. Sin embargo, está por verse si puede viajar a Reino Unido, debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19.

“Meghan obviamente está embaraza así que necesitará el consejo de sus doctores sobre si es seguro para ella viajar, pero creo que definitivamente Harry sí irá”, agregó el informante.

Meghan Markle contó a Oprah que tiene una buena relación con la reina Isabel, y que estuvo en contacto con ella cuando la salud de su esposo decayó

Sobre cómo serán recibidos por la familia real es una total incertidumbre, pues en la entrevista con Oprah, Harry reveló que, con su hermano mayor, el príncipe William, está un poco distanciado.

La periodista Gayle King –y gran amiga de los Duques de Sussex—reveló que Harry se puso en contacto con su hermano y su padre, el príncipe Carlos, días después de la entrevista con Oprah Winfrey, y comentó lo siguiente en su programa CBS This Morning: “No es mi intención lanzar ninguna exclusiva, pero lo cierto es que les he llamado para saber cómo están y me confirman que, efectivamente, Harry ya ha hablado con su hermano William y también con su padre”.

“Por lo que me han descrito, no han sido unas conversaciones muy productivas. Pero ambos están contentos de que al menos han retomado el contacto”, destacó.

No se tiene claro si en algún punto de este año el príncipe Harry estaría planeando una visita al Reino Unido, pues el 10 de junio su fallecido abuelo cumpliría 100 años, además de que dos días después se llevaría a cabo el tradicional desfile Trooping the Colour.

