Nieta de la reina Isabel da a luz a su bebé en el baño de su casa, no alcanzó a llegar al hospital

Un nuevo bebé ha llegado a la familia real británica... Se trata del tercer hijo de Zara y Mike Tindall. El pequeño, de nombre Lucas Philip Tindall, nació el pasado fin de semana en su hogar, en Gatcombe Park, en el condado de Gloucestershire, en Reino Unido. El orgulloso papá compartió algunos detalles de la ‘caótica’ llegada de su bebé a través de su podcast The Good, The Bad & The Rugby. “El domingo se puso mejor por la llegada de un varoncito en mi casa”, comentó Mike. “Fue muy rápido. No pudimos llegar al hospital. Fue en el piso del baño”.

El tercer hijo de Zara y Mike Tindall nació el pasado 21 de marzo y pesó 8 libras con 2 onzas

“Así que fue como, correr al gimnasio en casa, tomar un tapete de yoga, meterme al baño, ponerlo sobre el piso con unas toallas y pujar, pujar y pujar”, agregó.

Dolly, la partera que los atendería y que es muy buena amiga de Zara, estuvo presente en el parto y reconoció que debido a lo avanzado del alumbramiento, no hubieran podido llegar al hospital. “Afortunadamente, la comadrona que iba a recibirnos en el hospital no estaba tan lejos, así que llegó, y fue justo cuando habíamos asumido que sería en casa, y la segunda comadrona llegó justo después de que saliera la cabecita. Así que sí, fue un poco caótico”, agregó Mike.



El orgulloso papá de tres niños se refirió a su esposa como una “guerrera”, y dijo: “Como cualquier hombre diría, ella siempre fue una guerrera. Siempre lo son”.

Mike también habló sobre la ventaja de tener un parto en casa y compartió lo siguiente: “Lo mejor de haber estado en casa, es que tan pronto como está envuelto, te pones (al bebé) piel con piel, directamente. (Después) al cuarto de televisión. Continúe viendo el golf y pienso ‘esto es lo que estamos haciendo’”. El hijo de la pareja es su primer varón, pues tienen dos hijas mayores, Mia, de siete años, y Lena, de dos. El segundo nombre del bebé, Philip, parece ser un tributo al abuelo de Zara, el príncipe Felipe, y al padre de Mike, Philip Tindall. Lucas es el décimo bisnieto de la reina Isabel y el príncipe Felipe. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado el miércoles diciendo: “La reina y el duque de Edimburgo están encantados con la noticia y esperan conocer a su décimo bisnieto cuando las circunstancias lo permitan”.



