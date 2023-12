En solitario, la princesa Leonor preside su primer acto público

No es la primera vez que vemos a la princesa Leonor hablar en un acto público, pues ya ha hecho varias apariciones acompañada siempre de sus padres en las que ha orado un breve discurso, e incluso le hemos visto capaz de hablar un poco en catalán. Hace semanas anunciamos que la joven princesa de España, Leonor, iba a presidir un acto en solitario. Pues bien, la princesa de Asturias ha cumplido el deseo de su padre, el rey Felipe. Con apenas 15 años hemos visto a una jovencita muy confiada y segura presidir sola un acto muy importante para la monarquía española. Se trata de la conmemoración del XXX Aniversario del Instituto Cervantes.

En este acto, la heredera al trono de España ha sido sin lugar a dudas la auténtica protagonista. Ha estado en todo momento apoyada por el director del Instituto Cervantes y por la vicepresidenta del gobierno de España. Ha recibido halagos, piropos y fuertes aplausos de la población madrileña.

No ha dado un discurso como tal sino que ha contestado a preguntas y ha agradecido al Instituto Cervantes por su inmensa labor. En todo momento, al igual que su padre, se ponía la mano en el pecho con motivo de agradecimiento. No ha estado en ningún momento leyendo si no que la joven adolescente ha improvisado de maravilla y se ha ganado a todo el público.

El acto ha consistido en depositar en la llamada Caja de las Letras la constitución española y un ejemplar del Quijote. Además, le han enseñado el emblemático Instituto Cervantes, todas las instalaciones del edificio.

Medios y fuentes han expuesto lo bien que se ha expresado la joven, el buen comportamiento que ha mostrado en cada momento teniendo en cuenta que es muy tímida.

El look que nos recuerda a su madre

Tanto en su forma de hablar, como de expresarse y de comportarse, nos recuerda a su madre, la princesa de Asturias. El estilo es muy parecido. En esta ocasión tan especial para la monarca, ha optado por un look muy adecuado para su edad. Se trata de un vestido que se puso en los premios Princesa de Asturias. Sencillo, con pequeños detalles pequeños y con volante tanto al final de las mangas como al final del vestido. El pelo lo ha llevado como de costumbre, suelto y luciendo esa preciosa melena rubia que nos encanta. El estilo personal de la joven cada día se parece más al de Letizia.

