10 cosas nuevas que descubrimos sobre Meghan Markle, el príncipe Harry y Archie gracias a James Corden

En su primera aparición pública tras el anuncio de la llegada de su segundo hijo, el príncipe Harry participó en un nuevo y divertido episodio en The Late Late Show con James Corden y nos enteramos de muchas cosas nuevas sobre su vida familiar con su esposa, Meghan Markle, y su hijo Archie. El hijo del príncipe Carlos dejó al descubierto su lado más espontáneo y divertido al animarse a rapear, hacer una videollamada con su esposa y revelar detalles poco conocidos de los duques de Sussex hasta el momento.

Los buenos amigos la pasaron de lo mejor: tomaron té y comieron panecillos mientras recorrían la ciudad de Los Ángeles en un autobús turístico de dos pisos. Asimismo, el hermano del príncipe William habló de todo, desde los regalos personales que les envió la reina hasta todas lo referente a su nueva vida en Estados Unidos.

Esto es lo que descubrimos sobre Harry gracias a la astucia de James Corden:

La reina le regaló a Archie una tostadora para hacer waffles por Navidad

El príncipe Harry le reveló a James: “Curiosamente, mi abuela nos preguntó qué quería Archie para Navidad y Meg dijo una máquina para hacer waffles, nos envió una máquina para hacer waffles para Archie ... así que en el desayuno ahora, Meg prepara una hermosa mezcla orgánica, en la máquina, le da la vuelta, sale, le encanta. Archie literalmente se despierta por la mañana y dice ‘waffle’”.

Archie ama cantar

“Mi hijo tiene ahora más de un año y medio, está histérico, tiene la personalidad más asombrosa, ya está juntando dos, tres palabras, ya está cantando canciones”, señaló Harry a James cuando se le preguntó sobre su paternidad.

La primera palabra de Archie fue...

“Su primera palabra fue ‘cocodrilo’”, comentó Harry a James emocionado.

El príncipe Harry nunca antes había estado en un autobús turístico descapotable

“Esto es muy agradable ... es la primera vez que estoy en un autobús descapotable ... realmente no se me permite hacerlo. En Londres siempre los veo paseando [con] turistas, y [pensé] que sería muy divertido porque cuando vives en una zona, nunca haces turismo. Yo siempre he querido hacer turismo”, comentó.

Harry toma su té con leche y azúcar

Mientras viajaban en el autobús, James le preguntó a Harry: “¿Puedo interesarte en el té? ¿Un poco de leche y azúcar?” –“Sí, ponlo todo”, respondió.

El príncipe Harry sabe rapear

El paseo incluyó una visita a la casa utilizada en la serie El príncipe del rap (Fresh Prince of Bel Air) para un descanso en el baño. De pronto, Harry empezó a rapear el primer verso de la icónica canción del programa protagonizado por Will Smith.

Meghan se refiere a Harry con el apodo ‘Haz’

Durante una videollamada, la duquesa le preguntó a su esposo: “Haz, ¿cómo va tu gira por Los Ángeles?” – James, sorprendido, respondió: “¿Haz? No sabía que te llamaban así”, a lo que Harry responde irónicamente: ”Bueno, tú no eres mi esposa”.

El príncipe Harry se enamoró de Meghan en su segunda cita

James pregunta: “¿Cuándo supiste que Meghan era la indicada?” A lo que Harry replicó: “En la segunda cita, estaba empezando a pensar: ‘wow, esto es muy especial’”.

La rutina de Archie antes de dormir

Harry le contó a James: “Hacemos el té de Archie, le damos un baño, le leemos un libro, lo dejamos”.

Su opinión sobre ‘The Crown’, la serie sobre la vida de su madre

El príncipe Harry cree que The Crown no es del todo exacta en su historia. “Es ficción. Pero está ligeramente basado en la verdad. Por supuesto que no es estrictamente exacto, pero se acerca un poco... te da una idea aproximada sobre ese estilo de vida y las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás, lo que puede surgir de eso”, puntualizó.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...