Kate Middleton revela su recuerdo favorito de la infancia

La duquesa de Cambridge recordó sus años de infancia durante una sincera sesión de preguntas y respuestas como resultado de su histórica encuesta de las 5 grandes preguntas. Cuando leyó una que decía: “¿Qué es lo que más le gustó en su infancia?”, Kate Middleton, de 38 años, respondió: “Esa es una muy buena pregunta. Me encantaba pasar tiempo al aire libre y eso se me ha quedado grabado durante toda mi vida”. A la duquesa, que es madre de príncipe George, de siete años, de la princesa Charlotte de cinco y del príncipe Louis de dos, también se le preguntó cómo haca para manejar las “rabietas” de sus pequeños en su hogar, “especialmente con varios niños”. “Sí, eso es difícil. ¡También me gustaría preguntarles a los expertos! ”, señaló.



Del mismo modo, Kate reveló que despertó su interés en los primeros años. “De hecho, me hacen mucho esta pregunta. Creo que la gente asume que porque soy madre, es por eso que me he interesado por los primeros años. Creo que el tema va más allá de eso”, compartió. “No se trata solo de niños felices y sanos, se trata de la sociedad en la que espero podamos mejorar. He conocido a muchas personas que sufren adicciones o problemas de salud mental en la edad adulta que provienen de sus experiencias durante la primera infancia”.



El 26 de noviembre, la madre de tres hijos dio a conocer los hallazgos del estudio más grande jamás realizado en el Reino Unido sobre los primeros años de la niñez, marcando un hito en su trabajo sobre la importancia de la infancia en el resto de nuestras vidas. La duquesa enfatizó su “ambición de poner los primeros años en pie de igualdad con los otros grandes desafíos sociales” en un discurso de apertura el pasado viernes durante el foro en línea “Lo que el Reino Unido piensa sobre los primeros años”.



“La gente a menudo pregunta por qué me preocupo tanto por los primeros años. Muchos creen erróneamente que mi interés proviene de tener mis propios hijos. Y aunque, por supuesto, me preocupo enormemente por sus comienzos en la vida, en última instancia, esto hace pensar a muchos que el problema no es tan grande”, dijo la duquesa. “La paternidad no es un requisito previo para comprender la importancia de los primeros años. Si solo esperamos que las personas se interesen en los primeros años cuando tienen hijos, no solo llegamos demasiado tarde para ellos, sino que estamos subestimando el enorme papel que otros pueden desempeñar en moldear nuestros años de formación”.



Kate concluyó su discurso diciendo: “Solo trabajando juntos podemos lograr un cambio duradero para las generaciones venideras. Porque realmente creo que los grandes cambios comienzan con pequeños pasos”.

