Estos son los 5 alimentos que la Familia Real británica evita en su dieta, ¡algunos no los creerás!

Con un equipo de chefs profesionales a su disposición, podría pensarse que los miembros de la Familia Real británica tienen la oportunidad de degustar todo tipo de deliciosos y exóticos platillos, sin embargo, parece que esto no es así. Para los amantes de la gastronomía resulta difícil creer que hay una serie de restricciones alimenticias para los royals; algunas son por gusto propio, otras por protocolo, mientras que unas más son para preservar la salud de los miembros de la corona británica. Tenemos para ti una pequeña lista recopilada por Hello Magazine de los alimentos que la familia de la reina Isabel evitan a toda costa.

La reina Isabel no consume alimentos muy condimentados

Ajo

Amado por unos, odiados por otros… El ajo es uno de los imprescindibles en la cocina, sin embargo, hay que aceptar el hecho de tiene un aroma potente que incluso puede durar hasta el día siguiente de su consumo. Por ello, este condimento queda fuera de la cocina de Su Majestad. En una ocasión, la Duquesa de Cornualles reveló a la edición australiana de MasterChef que, en los compromisos oficiales, no se suele usar mucho ajo. “El ajo es un ‘no no’… Siempre tienes que dejar el ajo”. Esto fue confirmado por el antiguo chef de la familia, Darren McGrady, quien reveló que los chefs del palacio tienen prohibido servir alimentos que contengan demasiado ajo o cebolla.

Los miembros de la realeza evitan consumir ajo en grandes cantidades

Mariscos

Otro de los alimentos que queda fuera del menú de los royals, son las ostras. Esto es debido al gran riesgo que se corre de contraer una infección estomacal. Grant Harold, antiguo mayordomo real, compartió a la revista Woman & Home lo siguiente: “Es una medida sensata dejar de comer mariscos cuando se está fuera de casa en eventos públicos. No queremos que un miembro de la familia real tenga una reacción grave a una intoxicación alimentaria, especialmente si está de gira por el extranjero”.

Estamos seguros de que en ocasiones se han hecho excepciones a esta medida, pues previamente el príncipe William ha confesado su gran pasión por el sushi. Sin embargo, se sabe que la Reina sigue al pie de la letra el protocolo de cero mariscos.

Por precaución, los royals evitan los mariscos en eventos oficiales

Foie Gras

Esta delicia de origen francés fue vetada de los palacios reales en 2008 por iniciativa del príncipe Carlos, debido a su preocupación por la vida animal. La medida fue anunciada por el encargado de todo lo relacionado al funcionamiento doméstico de los palacios. A través de una carta dirigida a un activista de Bristol, se lee lo siguiente: “Solo quería hacer hincapié de que el Príncipe de Gales tiene una política de que sus chefs no deben comprar foie gras”.

De acuerdo con el chef Darren McGrady, que trabajó para la Familia Real, la Reina no es una gran aficionada a los cortes poco cocidos; ella los prefiere bien cocidos. Los royals tienen prohibido consumir en compromisos oficiales platillos que contengan carne cruda, como la carne tártara, esto para evitar algún padecimiento estomacal.

Los alimentos crudos están fuera del menú de los miembros de la Familia Real

Pasta

Por difícil que parezca, la pasta no es uno de los platillos favoritos de la monarca. Aunque no está prohibido por completo, parece que no es del agrado de la Reina debido a su alto contenido de carbohidratos. Darren McGrady previamente compartió que la abuela de los príncipes William y Harry casi no consume pasta y prefiere comidas con alimentos como carne y pescado, además de vegetales. Otros alimentos que se dice que también están prohibidos son los sándwiches con orilla, el agua del grifo cuando viajan al extranjero y las comidas picantes.

La pasta no es de las comidas preferidas de la Reina, debido a su alto contenido de carbohidratos

