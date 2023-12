Princesa francesa en coma tras sufrir un grave accidente

La princesa Hermine de Clermont-Tonnerre está en coma tras sufrir un accidente de motocicleta. Según varios informes, Hermine los hechos ocurrieron el lunes 1 de junio. Viviane Zaniroli, creadora del Rallye des Princesses, compartió la triste noticia el martes 2 de junio en Facebook. “Pensamientos y oraciones por nuestra Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, en coma después de un accidente de motocicleta, tenemos en nuestros pensamientos a Allegra y Calixte, sus hijos🙏🏻🙏🏻❤️ mi querida princesa eres una guerrera, lucha” 🙏🙏🌸❤️ 💋, escribió Viviane.



©WireImage



Tras el fuerte accidente, la princesa se encuentra en coma

El cantante francés Jean-Luc Lahaye también reaccionó al accidente de su amiga en Non Stop People‘s L’instant de Luxe: “Estamos muy cerca, me enteré de esta noticia, accidente de moto, parece muy grave, el pronóstico de vida comprometido, espero que salga, eso es todo lo que realmente quiero”. Jean-Luc continuó: “Ella es una chica a la que adoro. Tenemos la misma firma de contabilidad, muy leal, muy alegre por supuesto, carácter extraordinario. Ella también es madre, por eso también espero que pueda sobrevivir y que recupere toda su movilidad. Aún no sé qué tiene ella. Sé que esto es muy grave porque su pronóstico de vida está en peligro”.



En pensées et en prières pour notre Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, dans le coma suite à un accident de moto, on... Posted by Viviane Zaniroli on Tuesday, June 2, 2020

Hermine es conocida por haber aparecido en reality shows, incluyendo La Ferme Celebrités en Afrique y Fear Factor. La actriz francesa tiene dos hijos, Allegra y Calixte, producto de su relación con su ex esposo Alastair Cuddeford. La pareja se divorció en 2009. La princesa es hija del difunto Charles Henri, onceavo duque de Clermont-Tonnerre y Anne Moranvillé.



La noticia del accidente de Hermine llega semanas después de que un príncipe alemán murió trágicamente en un accidente de motocicleta. El príncipe Otto de Hesse se estrelló contra una muro cerca de Lindau, en el lago Constanza. En ese momento, un portavoz le dijo al periódico alemán Tz que la “velocidad excesiva” podría haber causado el accidente.



Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.