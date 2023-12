El palacio revela que niño de la realeza ha sido sometido a prueba del Coronavirus

View this post on Instagram

🇨🇭🏔 I landsbyen Verbier i de schweiziske alper indledte Deres Kongelige Højheder Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine i dag et 12-ugers skoleophold på den internationale skole Lemania-Verbier. Med skoleopholdet ønsker Kronprinsparret at give deres børn mulighed for en fælles oplevelse i et internationalt miljø. I forbindelse med skolestarten stillede Kronprinsfamilien i morges op til fotografering for danske og udenlandske medier. 📸 Ida Guldbæk Arentsen, Ritzau Scanpix og Dana Press ©️