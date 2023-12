Marta Luisa de Noruega desafía a las autoridades y visita a su novio en Estados Unidos

Con más de 180 mil casos de Coronavirus alrededor del mudo, docenas de países están tomando sus precauciones ante la pandemia; algunos han comenzado a cerrar sus fronteras para frenar el brote de la enfermedad en sus territorios. Antes de que se llevaran a cabo estas medidas en países como Noruega, la princesa Marta Luisa hizo un viaje exprés a Estados Unidos para ver a su novio, el chamán Durek Verret, quien reside en California. A pesar de que su padre, el rey Harald V de Noruega, se dirigió a su país y les pidió a sus ciudadanos que siguieran las recomendaciones de las autoridades, la princesa desafió las restricciones.

©@shamandurek



Esta fue una de las imágenes que Verret compartió en sus redes junto con el mensaje dedicado a la princesa

Marta Luisa, en compañía de sus tres hijas, cruzó el Atlántico y disfrutó de unas mini vacaciones al lado de Verret, con quien hizo oficial su relación en mayo de 2019. En sus redes sociales, el chamán compartió un par de imágenes de la visita relámpago de su novia y le dedicó un tierno mensaje, en el que dejaba ver que están más unidos que nunca.

La publicación de Verret se dio tan solo 24 horas después de que el rey Harald de Noruega se dirigiera a su país desde su residencia oficial, Royal Lodge, donde permanece aislado como medida de seguridad junto con la reina Sonia. En su mensaje a la nación, el monarca pidió a sus connacionales que cuidaran de su salud y que cumplieran con las medidas del gobierno y las autoridades de sanidad.

©@shamandurek



La pareja hizo pública su relación en mayo del año pasado

"El amor es más que palabras, es una acción, una declaración. Mi escena favorita de Titanic es cuando Rose dijo 'Si saltas, salto'. Es una declaración y una acción de amor. Este mundo, como sabemos, necesita de más acciones de amor, especialmente con todo lo que está sucediendo en estos momentos. Menos odio, menos juicio, menos señalar con el dedo y mucho más amor, por favor”.

"Mi amor, @princessmarthalouise @iam_marthalouise, sin ni siquiera decirme nada, apareció en mi puerta antes de aislarme. Literalmente voló por todo el mundo antes de que se cerraran las fronteras de su país. Solo para verme antes de que ya no podamos, solo fueron dos días. Fueron los dos mejores días de mi vida para mí y para mi familia”, compartió el gurú, quien atiende a varias celebridades en Hollywood.

©@iam_marthalouise



Marta Luisa desafió la pandemia del COVID-19 para estar tan solo 48 horas con su amado

“Cuando ella me dio la sorpresa, lloré como un niño, porque eso es amor para mí. Es demostrarlo con acciones. Sé que ella me ama tanto como yo la amo. Demostrarlo con hechos es mucho más grande que solo decirlo. No está de más lavar los platos o sacar la basura o sorprender a tu pareja con un regalo o darle un masaje. Solo hay que hacerlo. Como ir directamente al aeropuerto con tus hijos, sin maletas, sin nada y subirte a un avión solo para ver a la persona que amas. Eso es amor. Te amo, mi dulce Marta. Eres una mujer increíble, hermosa, poderosa y sabia que me hace ser un mejor hombre. Si tú saltas, yo salto. Los quiero a todos. Estamos sobrellevando esta tormenta con alegría. Nacimos para ganar”.

Y ella responde al romántico mensaje...

La enamorada princesa, quien es madre de tres niñas, no tardó en responder el mensaje de su novio y le dedicó el siguiente mensaje, en el cual se solidarizó con aquellos que han resultado afectados por el COVID-19.

“En estos tiempos impredecibles y desafiantes de los que todos formamos parte, donde me solidarizo por todos los afectados, debemos recordar que más importante que el miedo que todos tenemos es el amor que nos profesamos unos a otros. Me encanta recibirte con amor, cariño @shamandurek. Haces que mi alma cante. Es importante demostrarlo, ahora más que nunca”.

©@princessmarthalouise



Marta Luisa y sus hijas se encuentran aisladas en su residencia en Oslo, donde pasarán 14 días en cuarentena domiciliaria al igual que el resto de los ciudadanos noruegos

“Incluso si no podemos abrazarnos y hemos desarrollado nuevas rutinas para mantenernos a salvo, todos hemos de amarnos más. Hay que decirnos cosas hermosas los unos a los otros y estar juntos. No difundir negatividad, sino amor genuino y verdadero. Incluso durante la cuarentena, amemos más. Háganlo de las maneras que puedan, además de lavarse frecuentemente las manos y seguir constantemente los consejos de la OMS. Ayudémonos unos a otros en estos tiempos. Estemos en contacto con la naturaleza y el amor. Rezo por todos los afectados y para que todos podamos estar en este maravilloso planeta en el que vivimos con el respeto y el amor que se merece”.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...