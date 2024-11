Los mejores 'looks' en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024

¡Ha llegado la fiesta latina más esperada del año! La 25ª entrega de los Premios Latin Grammy ha llegado al Kaseya Center en Miami para celebrar y premiar lo mejor de la música latina. Con grandes nominados como Shakira, Karol G, Camilo, Ángela Aguilar, Juan Luis Guerra, Kany García, Mon Laferte, Carín León y Residente, la alfombra roja previa al evento se ha convertido en el desfile más glamouroso de las más grandes estrellas.

Y así como la alfombra es un desfile que no debes perderte, las presentaciones en vivo serán otro momento memorable de la noche, con artistas como Ángela Aguilar, Carín León, Carlos Vives, Danny Ocean y muchísimos más, que se encargarán de prender esta esperada fiesta con lo mejor de la música latina.

Como cada año, donde las celebridades más icónicas han sorprendido con atuendos llenos de brillo y sofisticación, esta ocasión no fue la excepción, pues tendencias como las texturas metalizadas, las transparencias y las siluetas acorsetadas fueron las más elegidas por las invitadas de esta 25ª edición, una que pasará a la historia por su regreso a Estados Unidos. Aquí te dejamos los mejores looks que han desfilado esta noche por la red carpet para que no te pierdas ninguno.

Los mejores looks de los Latin Grammy 2024

© Romain Maurice,Getty Images Majo Aguilar La cantante de regional mexicano llegó a los premios latinos en un elegante vestido blanco de falda amplia y cintillo negro.

© John Parra,Getty Images Carlos Rivera y Cynthia Rodrí­guez La pareja lució elegante en una combinación de esmoquin y vestido de encaje borgoña a un hombro.

© Dimitrios Kambouris,Getty images Marie Claire Harp La modelo y conductora se decantó por una silueta negra con un llamativo escote en detalles dorados que resaltó su figura, del diseñador venezolano, Enger Luces.

© Rodrigo Varela,Getty Images Karina Banda y Carlos Ponce El actor apostó por un traje azul con delgadas rayas y su pareja, un vestido strapless con decoraciones y transparencias.

© Romain Maurice,Getty Images Fefi Oliveira La actriz velenozana acaparó las miradas en una silueta corte sirena de textura metálica y flores 3D en el escote.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Kerly Ruiz La modelo y conductora venezolana se decantó por una silueta dorada con aires futuristas diseñada por Daniel Fábregas.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Pamela Silva La conductora de Primer Impacto en una elegante silueta blanca acorsetada y un wet look para completar el atuendo.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Clarissa Molina La guapa actriz eligió una silueta sofisticada y femenina de transparencias y corsé en color champagne.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Francisca La reconocida conductora brilló sobre la red carpet en una silueta con transparencias y peplum en blanco.

© Romain Maurice,Getty Images Calle y Poche Las creadoras de contenido coordinaron sus looks en siluetas monocromáticas.

© Romain Maurice,Getty Images Cristy y Alan Tacher La pareja lució lentejuelas y siluetas clásicas a su paso por la alfombra roja.

© Alexander Tamargo,Getty Images Nathy Peluso La argentina posó feliz con sus premios en un llamativo vestido rojo strapless y con detalles ondulados a la cadera.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Maria Becerra La cantante argentina apostó por un llamativo vestido con transparencias y detalles brillantes en celeste, y un profundo escote en las piernas.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Ángela Aguilar y Christian Nodal La pareja de recién casados llegó al red carpet con glamourosos atuendos, Ángela en una silueta nude con cristales, y Nodal en un traje negro clásico y lentes oscuros.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Beck G La cantante de 27 años lució espectacular en un vestido con textura de mesh con detalles metálicos y una capa con transparencias.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia se decantó por una silueta sofisticada en negro de cuello halter y bordado, mientras que Marc, lució un traje en gris oxford con una playera por debajo.

© GIORGIO VIERA,Getty Images Luis Fonsi y su esposa, Agueda Lopez El cantante y la modelo española contrastaron en tonos metálicos, él con detalles sobre su saco y ella en una silueta dorada con transparencias.

© Dia Dipasupil,Getty Images Danny Ocean ay Mar Bonnelly El cantante venezolano lució un traje gris con una base negra de cuello alto, y su guapa novia un vestido dorado con detalles en el escote.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Candela Márquez y Alejandro Sanz La pareja, quien acaba de hacer oficial su relación, dejó ver su química sobre la red carpet en glamourosos atuendos

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Karol G La colombiana apostó por un vestido de profundo escote en azul turquesa, con un bralette de cristales por debajo.

© Dimitrios Kambouris,Getty Images Evaluna Montaner y Camilo Con el estilo ecléctico y artístico que los caracteriza, la pareja posó en pantalones amplios y vestido vaporoso y estampado.

© Romain Maurice,Getty Images Rauw Alejandro El cantante puertorriqueño apostó por dale un giro al clásico traje al elegir una silueta oversized y con tramado de cuadros.

© Dia Dipasupil,Getty Images Alejandro Fernández El cantante apostó por un clásico esmoquin, el cual contrastó con una rubia cabellera.

© Rodrigo Varela,Getty Images Lina Teresa, Gloria Estefan y Lili Estefan Las guapas mujeres lucieron glamourosas sobre la red carpet.

© Getty Images Joe Jonas El cantante sorprendió a su llegada a los Latin Grammy en un traje gris lleno de cristales.