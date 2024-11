Gigi Hadid y Bradley Cooper coordinan sus 'looks' en las calles de Nueva York

Hacer “match” con tu pareja es toda una tendencia que llegó muy fuerte este otoño 2024. Primero, vimos a Zendaya coordinada con su pareja Tom Holland, cada uno incorporando a su look el color burgundy que es uno de los más populares para la temporada, después vimos a muchas celebridades disfrazarse en conjunto para Halloweeen, y ahora, Gigi Hadid y Bradley Cooper confirman que combinar con tu pareja está de moda.

Gigi Hadid y Bradley Cooper fueron vistos caminando juntos por las calles de Nueva York coordinando sus looks de manera sutil pero efectiva. Ambos llevaron una combinación de rojo, blanco y mezclilla con los que crearon un conjunto visual armónico que, aunque casual, muestra estilo y personalidad.

Gigi Hadid y Bradley Cooper tienen los looks perfectos para otoño

Gigi se caracteriza por ser todo un ícono del street style, y en esta ocasión se decantó por una chaqueta acolchada blanca que combinó a la perfección con una gorra del mismo color. La modelo agregó un toque de color con un suéter rojo que llevó alrededor del cuello, que resaltó en contraste con el resto de su look. Para completar, apostó por un par de jeans de corte recto y unas botas beige que aportaron comodidad y un toque relajado. Este look es un gran ejemplo de cómo una pieza en un color vibrante o intenso (como el suéter rojo) puede darle vida a un outfit que de entrada podría parecer muy sencillo.

© Grosby Group Gigi Hadid y Bradley Cooper en las calles de Nueva York

Por su parte, Bradley Cooper, apostó por llevar una camiseta roja con el mismo color que el suéter de Gigi. Esta elección hace que ambos atuendos se vean sutilmente coordinados sin que parezca que fue demasiado planeado. El actor complementó su atuendo con pantalones grises y unas gafas de sol oscuras que aportan un efecto effortless pero cool. Al igual que en el atuendo de la modelo, la atención inmediatamente la roba el rojo de su playera.

La fórmula perfecta para coordinar con tu pareja

Aunque hay quienes opinan que coordinar looks es algo digno de "cringe", la realidad es que al ser bien ejecutado puede verse muy cool. Y no, cuando nos referimos a “coordinar con tu pareja” no nos referimos a que tengan que vestirse idéntico, simplemente encontrar e incluir elementos (chicos o grandes) que hagan match entre sí. Puede ser que combinen colores, textura o estampado.

© Aeon/Getty Images Bradley Cooper y Gigi Hadid coordinaron sus looks para un paseo por NoHo en Nueva York

Este tipo de coordinación de pareja, en donde los colores principales se reflejan de forma natural y sin exceso, proyecta una imagen de estilo effortlessly cool. Es una elección que destaca el estilo individual de cada uno, pero crea una cohesión visual atractiva y moderna.