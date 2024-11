Anya Taylor-Joy protagoniza la nueva campaña de Tiffany & Co.

El invierno y el final de año son un símbolo de agradecimiento y celebración máxima. Es durante esta temporada que las agendas comienzan a llenarse con motivo de fiestas navideñas, cenas de gala y reuniones con familia y amigos. También es el momento perfecto para lucir todos esos looks elegantes y radiantes que tanto amamos porque en invierno, “nunca hay demasiado brillo”. Este lema se convierte en una motivación total para todos los aficionados de la moda que, año con año, se enfocan en encontrar las piezas perfectas para celebrar rodeados de amor, generosidad y agradecimiento.

Sabiendo lo importante que es lucir radiante durante la temporada invernal, Tiffany & Co. ha lanzado su nueva campaña donde no sólo podemos ver a Anya Taylor-Joy luciendo impecable, como ya es costumbre, sino que nos llena de inspiración para crear looks de impacto con joyas que jamás pasan de moda.

Esta es la nueva campaña de Tiffany & Co. protagonizada por Anya Taylor-Joy

© CORTESÍA Anya Taylor-Joy

Conforme se acerca el fin de año y la esencia navideña e invernal se siente más cerca, es inevitable llenarnos de esa nostalgia y felicidad que caracteriza a la temporada. Si pensamos en este momento del año, es probable que también pensemos en escenarios como París o Nueva York donde la nieve cubre las calles y la decoración navideña llenan de alegría la atmósfera. Por eso es que, para su nueva campaña titulada “With Love, Since 1837”, Tiffany & Co. eligió a la Gran Manzana como el spot ideal para dar vida a esta nueva entrega.

El nombre de esta campaña hace referencia a la fecha de creación de la firma de alta joyería pues fue en 1837 cuando Charles Lewis Tiffany llevó las primeras gemas preciosas a Estados Unidos, particularmente a Nueva York, para ser nombrado “El Rey de los Diamantes”. El resto es historia y hoy, más de un siglo después, la firma sigue siendo el principal referente cuando de joyería y romanticismo se trata.

© Getty Images The Landmark en la Quinta Avenida

Por eso es que su nueva campaña debía llevar esta misma esencia que ha mantenido la firma año con año. “With Love, Since 1837” nos muestra un cortometraje dirigido por Jonas Lindstroem donde podemos ver a Anya Taylor-Joy, vestida con un vestido negro, muy al estilo “Breakfast at Tiffany's” y con piezas de la colección Tiffany HardWear. La actriz recorre las calles de Nueva York pasando por zonas icónicas como el puente de Brooklyn y la Quinta Avenida para terminar en la tienda de Tiffany: The Landmark en la Quinta Avenida.