Pamela Anderson, Amanda Seyfried y Lili Reinhart entre las invitadas al desfile de Giorgio Armani

Giorgio Armani presentó su colección fuera del calendario de Fashion Month, sin embargo, esto no comprometió la asistencia de celebridades o figuras importantes para la casa de modas. Si bien habíamos visto al italiano presentar su colección en Milán, en esta ocasión celebra 50 años de la marca en la ciudad que nunca duerme, cosa que cobra sentido al considerar que la misma es una oda a Nueva York.

Con los años, Armani se ha vuelto un referente de moda, elegancia y sofisticación. Una vez más presenta una colección que honra el legado de su apellido y lo fusiona con el ADN de sus clientas neoyorquinas para una entrega idónea para todas aquellas que viven y experimentan el glamour urbano de Manhattan.

Los invitados al desfile

Giorgio Armani se ha hecho de musas icónicas a lo largo de los años y ha trabajado de la mano de las celebridades más populares y exclusivas de Hollywood. Se trata de relaciones que se han cultivado y cuidado con el paso del tiempo y que, a la fecha, siguen vigentes. Entre ellas, se encuentran Pamela Anderson y Brooke Shields, ambas con un estilo diferente, pero que a su manera las han convertido en parte del “Armani Squad”.

© Getty Images LaKeith Stanfield, Amanda Seyfried, Pamela Anderson, Brie Larson, Aaron Taylor-Johnson, Cooper Koch en el show de Giorgio Armani Ready-to-wear

El mantenerse fiel a sus musas, no significa que la marca no esté en constante búsqueda de nuevas aliadas y embajadoras que compartan los valores que Armani ha venido creando desde su fundación. Es por eso que no es sorpresa que hayan asistido personajes relevantes en el Hollywood actual, tal como Lili Reinhart y Brie Larson.

© Getty Images Lili Reinhart para el show de Giorgio Armani

Algo fundamental que ha hecho de Armani un referente del estilo, es su capacidad de hacer trajes que se adaptan a la figura masculina de manera exquisita. Cortes rectos, en textiles ligeros y piezas que hacen lucir impecable a cualquiera que las vista. En esta ocasión vimos celebridades que personifican al hombre Armani como Aron Taylor Johnson, Chase Stokes y Orlando Bloom.

La colección primavera/verano 2025, una oda a Nueva York

© Launchmetrics Spotlight Giorgio Armani SS25

Armani presentó una entrega con looks de hombre y mujer. La colección estuvo dominada por una paleta cromática neutra, elegante y poderosa. Tonalidades de grises, azules y negros dominaron la pasarela, así como acentos metálicos que proporcionaron un aire moderno, sin perder la propia sofisticación que caracteriza a la casa de moda y su relación con la Gran Manzana.

© Launchmetrics Spotlight Giorgio Armani SS25

Como cabeza creativa, Giorgio busca vestir a la mujer y al hombre contemporáneo con piezas que puedan trascender temporadas y eventos, desde una jornada laboral, hasta una gala nocturna. Vemos trajes de chaqueta –un clásico en las colecciones de la marca– que se reinventaron con tejidos más ligeros y un ajuste que moldea el cuerpo sin comprometer la movilidad. Las mujeres disfrutaron de faldas midi y pantalones amplios que caían con gracia, mientras que los vestidos largos se sumaron a una de las tendencias de esta temporada: las transparencias.