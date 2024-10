Sofía Vergara tiene la gabardina que todas necesitamos en nuestro armario esta temporada

La llegada del otoño sólo puede significar una cosa: empezó la temporada de layering. No hay nada que nos guste más que poder, al fin, empezar a utilizar diferentes capas de prendas, para lograr atuendos con mucho volumen pero, sobre todo, personalidad. Una a una las estrellas de Hollywood comienzan a sacar sus abrigos, sus chaquetas, sus suéteres de punto o sus accesorios de frío para darle ese giro de 180º a sus outfits. Lo mejor es que esta temporada trae consigo un aire de elegancia y sofisticación que ninguna otra.

Una de las grandes personalidades que parece estar recibiendo a la estación con el pie derecho es Sofía Vergara. La colombiana sabe cómo rockear un atuendo de primavera y verano a la perfección pero, no por eso rechaza la ropa abrigadora del otoño; consiguiendo así el atuendo perfecto para salir cuando no sabes si el clima estará caluroso o frío.

La prenda infalible de Sofía Vergara para la temporada

La transición entre el verano y el otoño puede ser complicada algunas veces. ¿Quién no ha vivido esa incómoda situación de salir de casa con un look abrigado y terminar sufriendo porque el clima aún no está tan frío? ¿O salir con un atuendo fresco sólo para encontrarte con una tarde nublada? Es por eso que, durante este momento de cambio de temporada, la recomendación siempre será apostar por prendas que puedan mantenerte protegida del frío pero sin perder ese toque fresco, ligero y elegante.

© TheStewartofNY Sofía Vergara

Parece ser que Sofía Vergara consiguió esta fórmula en su más reciente visita a Nueva York donde se le vio con un atuendo fácil de replicar y lleno de estilo. La colombiana eligió unos baggy jeans oscuros para mantenerse cómoda así como un corset de encaje negro que combinó con unas plataformas básicas en el mismo color. Pero, lo que brilló por encima de todo fue una gabardina XL en color marrón y de efecto piel que le dio toda la personalidad al look. Con esto, la actriz demostró que las gabardinas pueden ser la opción perfecta para un clima inesperado.

La actriz colombiana parece estar disfrutando mucho de los looks otoñales; específicamente en su visita a Nueva York. Si bien, este look con gabardina de piel ha sido todo un éxito, en especial para todos los amantes del leather fever, no ha sido el único atuendo que ha dado de qué hablar. El viernes también sorprendió con un look full black lleno de elegancia que consistió en un body strapless en color negro y unos joggers de efecto piel en el mismo color. La actriz agregó un pop de color con su bolso, estilo cartera, en color borgoña de Yves Saint Laurent.