Kim Jones se despide de Fendi

En el dinámico mundo de la moda, donde la innovación se encuentra en constante evolución, la salida de un director creativo impacta a toda la industria. Este es el caso de Kim Jones, quien recientemente anunció su salida de Fendi después de 4 años al frente de la misma. La casa italiana es una de las más icónicas del mundo. Desde que asumió el cargo en 2020, Jones fue responsable de traer la herencia de Fendi a la modernidad a su manera, lo que tuvo un fuerte impacto en la marca.

Jones llegó a Fendi con una carrera sólida, pues antes de tomar el liderazgo de la casa italiana había trabajado como director artístico de las líneas masculinas de Louis Vuitton y Dior. Esto lo posicionó como una figura clave en el mundo del diseño de modas contemporáneo.

Su rol en la casa italiana

Su llegada a Fendi iba cargada de muchas expectativas, especialmente porque se le encargó dirigir la colección femenina de Haute Couture, algo sorpresivo debido a que el diseñador que se había enfocado principalmente en ropa masculina. Sin embargo, su debut con Fendi fue aclamado por la crítica gracias a su capacidad para honrar el legado de la marca fundada por la familia Fendi mientras aportaba un toque fresco y cosmopolita.

© Getty Images Delfina Delettrez Fendi y Kim Jones

A lo largo de su trayectoria en Fendi, Kim Jones colaboró con Silvia Venturini Fendi, así como Delfina Delettrez Fendi, quienes se encargaron de asegurar que el legado de la casa fuera honrado en cada entrega del diseñador. La decisión de Jones de alejarse de Fendi marca el final de una era. Aunque se desconoce su próximo destino, el diseñador continuará trabajando en la sección masculina de Dior.

El futuro de la casa italiana

La casa deberá encontrar un sucesor capaz de continuar el legado de elegancia y lujo Fendi, y a su vez, impulsar la marca hacia el futuro. La pregunta es: ¿qué dirección tomará Fendi sin Jones a la cabeza? El reto para el próximo director creativo será mantener el equilibrio entre la innovación y el respeto por la rica historia de la firma italiana.

Existen rumores que dicen que quien entrará como remplazo de Jones a la maison será Pier Paolo Piccioli, el diseñador que estuvo a cargo de la dirección creativa de Valentino en los últimos años. Aunque todavía no está confirmado, Piccioli no ha mencionado su siguiente destino como diseñador, por lo que no deja de ser una posibilidad para el italiano.