Camila Valero y Alejandro Puente: dos personalidades con una gran fuerza creativa

¿Cómo han identificado sus estilos personales?

C: Me encanta explorar y jugar a disfrazarme. Antes tenía muy peleado el concepto del disfraz y cuando percibía un outfit de esa manera, inmediatamente no me gustaba. Hoy, me gusta más y me parece muy divertido asumir otra identidad.

A: Yo estoy tranquilo con no tener un estilo personal. Siento que soy muchas cosas más que solo una... No me asusta verme un día muy distinto a otro; es parte de quien soy, de mi profundidad, y de las diversas facetas que exploro a través de la moda. Al cambiar mi apariencia, he descubierto nuevas partes de mí mismo.