Kendall y Kylie Jenner fueron las invitadas estrella para el desfile de Schiaparelli

Hablar de Schiaparelli es hablar de lujo, maximalismo y una creatividad sin parecido alguno. Colección tras colección, Daniel Roseberry se ha encargado de sorprender al mundo entero al hacer de cada pasarela, una experiencia difícil de olvidar. Desde los diseños donde fusiona arte y moda, hasta los accesorios extravagantes y las numerosas celebridades invitadas, no hay nada que Schiaparelli haga mal.

Y es que después de mucha espera llegó el turno de la firma italiana para presentar su colección para primavera 2025. Un evento así causa una gran expectativa entre los amantes de la moda pues, además de ser desfiles llenos de expresiones artísticas, suelen venir acompañados de momentos disruptivos y fuera de lo común. Desde atuendos llenos de creatividad como el de Doja Cat en 2023, donde la cantante portó un traje de cristales con guiños alienígenas, hasta la polémica que vivió Kylie Jenner al llevar una cabeza de león falsa en su look, es difícil que no se hable de las presentaciones de esta firma.

© Getty Images Doja Cat en el 2023

Esta entrega no fue la excepción, tanto por los grandes invitados que se dieron cita en la capital francesa, como por el casting que la firma eligió para esta colección; el cual incluyó a grandes supermodelos que deslumbraron con su caminata por la pasarela.

Kylie Jenner llega como invitada al desfile de Schiaparelli

Como cada año, Kylie Jenner se ha convertido en una sensación al llegar como invitada a un desfile. La joven fue una de las celebridades más esperadas de este año y no decepcionó a su llegada; luciendo un atuendo con guiños nostálgicos y fiel a la esencia de la firma. A diferencia de otros años, en los que Jenner ha elegido piezas con detalles fantásticos, para el reciente desfile Jenner se inclinó por un vestido mucho más atemporal y clásico -si es que algún look de Jenner puede serlo-.

© Getty Images Kylie Jenner

La empresaria portó un vestido escultural en color negro con un escote majestuoso y una parte superior compuesta por tirantes en color blanco, cruzados. Este look impregnó de una esencia nostálgica a Jenner por sus similitudes con siluetas de los años 60's. Lo mejor del look fueron las piezas de joyería que acompañaron a Jenner y que, además, consiguieron dar esa esencia Schiaparelli al look. Se trató de un par de brazaletes dorados chunky en silueta de resorte que lograron reforzar la tendencia de los accesorios XL.

© Instagram Kylie Jenner

Para su peinado, Jenner optó por una cabellera con volumen, muy al estilo años 50's. Con ondas gruesas y firmes y un flequillo fijado a su rostro, la creadora de contenido consiguió dar el cierre perfecto a su look.

© Instagram Kylie Jenner

Kendall Jenner y su aparición sorprendente en la pasarela de Schiaparelli

Sin embargo, Kylie Jenner no fue la única en sorprender durante el desfile pues otra miembro del clan Jenner lo hizo igual. La pasarela no sólo contó con piezas que fácilmente podrían describirse como “chic” sino que fueron mostradas en el desfile por un clan de supermodelos reunidas por Roseberry. Entre ellas encontramos a Kendall Jenner quien hizo su icónica aparición en pasarela luciendo un body de estilo corset en color blanco junto a unos jeans en corte “V”. Este look dio una esencia triangular a la silueta de Jenner; resaltando así la obsesión de Schiaparelli por explorar figuras geométricas. Jenner acompañó el look con un par de arracadas doradas XL, así como un bolso con correa de este mismo color.

© Instagram Kendall Jenner

A Jenner se le unieron más modelos de alta trayectoria como Irina Shayk, Maggie Maurer, Mona Touggard, Adriana Lima, Candace Swanepoel y Vittoria Ceretti.